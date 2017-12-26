1987 yılında Minsk Beyaz Rusya’da dünyaya gelen ve küçük yaşlarda adım attığı podyumlarda fırtınalar estiren Maryna Linchuk, 16 Ocak’ta İzmir'de düzenlenecek defilede Öner Evez’in koreografisiyle podyumda yürüyecek.



Victoria Secret meleklerinden olan dünyaca ünlü model, bugüne kadar sayısız kez moda dergilerinin kapağını süsledi.

Maryna Linchuk