Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurtdışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, bazı hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edildi. KKTC’deki 13 casino ve bu casino’lara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığı belirlendi.
Gazete Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurtdışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurtdışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı. İncelemeler doğrultusunda, KKTC’de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casino’lara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.
100 MİLYON DOLAR BLOKE EDİLDİ
MASAK’ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye’den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tedbir konuldu.
HABERTÜRK’E ANLATMIŞTI
MASAK Başkanı Osman Dereli, Ekim 2017’de Gazete Habertürk’e yaptığı açıklamada, aylık 2 bin - 2 bin 500 lira maaş karşılığı 10 bin 700 kişinin banka hesaplarını illegal bahis oynatanlara kullandırdıklarının tespit edildiğini söylemişti. MASAK’ın yeni tespitlerine göre Türkiye’deki banka hesaplarından KKTC’deki casino ve şirketlere transfer de kullanılmaya başlandı. Osman Dereli, Eylül 2017’de çıkarılan KHK ile yasadışı bahis oynatanların paralarına el konulduğunu, ardından para transferi için yeni yöntemler geliştirildiğini söylemişti. Dereli, cep’ten havale gibi yöntemlerin de bunlar arasında olduğunu ifade etmişti.
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