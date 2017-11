Masal bebek görebilmek için yardım bekliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, doğuştan iki gözü görmeyen Masal bebeğin sağlık giderleri için Muğla Valiliği'nden yardım toplama izni alındı. Tek sağ gözünün kornea nakli yapılırsa görebileceği belirtilen Masal bebek artık adına açılan hesap numarasıyla hayırseverlerin desteğini bekliyor.

İHA'nın haberine göre; Marmaris'te doğuştan iki gözü görmeyen Masal bebeğin sağ gözüne yapılacak olan kornea nakli ile görebilme imkanı var. Sol gözünün hiç göremeyeceği öğrenilen bebeğin tek ışığı sağ gözü olacak. Masal bebeğin sağlığına kavuşması için beş buçuk aydır uğraş veren aile Masal'ın tedavisinin 4 Aralık'ta İstanbul'da başlayacağını belirtti.

Bebeğin sağlığına kavuşması için Muğla Valiliği'nden yardım toplama izninin alındığını ifade eden 29 yaşındaki anne Mirgül Kalbeeva, "Masal bebeği dört aylıkken yapılan haberlerle tüm Türkiye tanıdı. Bu süreçten sonra biz yardım kampanyası için Marmaris Kaymakamlığına başvuru yaptık. Yardım kampanyasının bir an önce başlaması için AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk bu yardım kampanyası izninin bir an önce çıkmasını hızlandırdı. Artık yardım toplamak için iznimiz çıktı. Şu an Masal bebeğimiz adına bankada hesabımız açıldı. Tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Masalımızın sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruz" dedi.

TEK GÖZÜ GÖREBİLECEK

Marmaris Devlet Hastanesi'nde kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldığını belirten anne Kalbeeva, eve geldiklerinde bebeklerinin iki gözünde de sorun olduğunu anladıklarını söyledi. Vakit kaybetmeden Marmaris'te özel bir hastaneye gittiklerini söyleyen anne Kalbeeva, "Marmaris'teki özel hastanedeki göz doktoru bizi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Bebeğimiz beş günlükken orada gerekli tetkikler yapıldı. Kontroller sonrası kızımızın sağ gözüne kornea nakli olması gerektiğini ve sol gözünün anne karnında hiç gelişmediği söylendi ve sol gözüyle artık hiçbir şekilde göremeyeceğini öğrendik. Kızımızın sadece sağ gözünün yapılacak olan ameliyatla görme imkanı var" şeklinde konuştu.

"GÜCÜMÜZ YOK"

Şu an 5,5 aylık olan kızının sağ gözüne kornea nakli yapılması gerektiğini kaydeden Kalbeeva, yardımseverlere şu sözlerle seslendi: "Bebek olduğu için bu nakli yapacak olan doktorlara ulaşmaya çalıştık. Şu an İstanbul'da doktorumuzu bulduk. Kornea naklini SGK karşılıyor. Ancak Marmaris'ten İstanbul'a yol masraflarımızın yanı sıra hastane giderleri ve ameliyat masrafları olacak. Bu masrafı karşılayacak gücümüz de yok. Kızımın sol gözü hiç görmeyecek. Mikroftalmi teşhisi konuldu. Bu göz hiç gelişmediği için kızımız büyüdükçe yüzünde çökme olacağı söylendi. Bunun için yüzün yapısının bozulmaması için çocuğun gelişimine bağlı olarak 4 yıl boyunca her ay İstanbul'da yapılacak. Bu estetiğe girdiği için bunu SGK karşılamıyor. Gözüne komforme diye protez uygulaması yapılacak. Biz ne kadar erken tedaviye başlarsak o kadar iyi sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz. Sol göz görmeyecek ama en azından dış görünüşünde bozukluk olmayacak. Bebeğimizin tüm bu masraflarına bizim maddi gücümüz yetmiyor. Eşim çalıştığı işi bırakmak zorunda kaldı. Çünkü biz beş aydır hastane hastane, doktor doktor bebeğimizin sağlığına kavuşması için uğraşıyoruz" dedi.

