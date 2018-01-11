Hebei China Fortune, uzun süren uğraşlar sonunda Barcelona ile anlaşma sağladı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Barcelona, Hebei China Fortune'un Javier Mascherano için yaptığı 5.77 milyon euro'luk teklifi kabul etti.

Uzun süre 10 milyon euro talep eden Barcelona, Çin Futbol Federasyonunun yeni yasakları nedeniyle maksimum 5.77 milyon euro önerebilen Hebei China Fortune'a ikna oldu.

Bir süredir takımdan ayrılmak isteyen Mascherano ise, Çin ekibinden yılda 7 milyon euro kazanacak.

Barcelona'nın Mascherano'nu yerini Yerry Mina ile doldurması bekleniyor.