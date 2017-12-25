Masina Frost, sıradışı bir doğum deneyimi yaşadı. Hamilelikte yaşadığı komplikasyon yüzünden Frost'un doğumu yalnızca 30 saniye sürdü.

43 yaşındaki Masina Frost'un doğuştan rahmi küçüktü ve fallop tüpleri düzgün çalışmıyordu. Daily Mail'in haberine göre; Frost, dört defa tüp bebek yaptırdıktan sonra Şubat 2012'de kızı Amelia'yı doğurdu. Ancak Masina Frost, ikinci çocuğuna 7 aylık hamileyken keskin mide ağrıları yaşamaya başladı. Hastaneye kaldırılan Frost'un rahmi yırtıldı. Gecikme yüzünden bebek oksijenden mahrum kaldı ve beyni hasar gördü; dokuz aylıkken de hayatını kaybetti.

30 SANİYEDE DOĞUM

Üçüncü defa tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Masina Frost, hamileliğin 31'inci haftasına geldiğinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının rahminde meydana gelen yırtık, bebeğin karın boşluğuna düşmesine sebep oldu. Karın boşluğuna düşen bebek oksijensiz kalınca hemen doğum kararı alındı.

Riskli gebelikler alanında uzman olan St Thomas Hastanesinden Prof. Shennan, "Onu kurtarmak için yalnızca birkaç saniyemiz kaldı" diyerek, operasyonu hemen başlattı.

Doğumu 30 saniyede gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Shennan, "Şimdiye kadar yaptırdığım en hızlı doğumdu. Masina eğer o anda benimle olmasaydı, Sephina bebeği kaybederdik. Bu gerçekten bir mucizedir" açıklamasında bulundu.

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