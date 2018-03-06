Bahçelievler'de 2 yıl önce sokak ortasında öldürülen Ali Aydın'ın katil zanlısı A.K.Y., kredi kartıyla aldığı koyu renk mont sayesinde tespit edilerek yakalandı. Operasyonda A.K.Y.'nin üyesi olduğu Sancaktepe ve Çekmeköy'de silahlı soygunlar yapan 'maskeli beşler' çetesi de çökertildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, film sahnelerini aratmayacak bir yöntemle 2 yıllık faili meçhul bir cinayeti aydınlatmayı başardı. Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde 2 yıl önce eşi, 5 yaşındaki oğlu, ablası ve kuzeniyle birlikte iş yerinden çıkarak otomobiline binen Ali Aydın, aniden önlerine çıkan silahlı bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Polis, cinayetin işlendiği sokakta kamera olmaması nedeniyle saldırganla ilgili fiziki bir delile ulaşamadı.



SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Faili meçhul kalan Ali Aydın cinayetiyle ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yeniden araştırma başlattı. Olay yeri ve katil zanlısının kaçtığı güzergahlarda kamera taraması yaptı ve hızla kaçan katil zanlısının silüet olarak ilk eşkali belirlendi.



METROBÜSE BİNEN KATİLİN GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU

Katilin adım adım kaçış güzergahınını inceleyen polis ekipleri, zanlının metrobüse binerken ilk görüntüsüne ulaştı. Tek kullanımlık otobüs kartıyla seyehat ettiği için kimliğine ulaşılamadı. Sultanahmet'teki güvenlik kameralarına da takılan katilin eşkali netleşti ancak kimliği belirlenemedi.



KATİLİ YAKALATAN MONT ALIŞVERİŞİ

Katilin Sultanahmet'ten sonra Üsküdar'a gittiği tespit edildi. Üsküdar'da cinayetten 3 gün sonrasına ait bir kamera görüntüsünde de katilin elinde ünlü bir mağazadan alışveriş yaptığı çanta ve çantanın üzerinden hafifçe görünen koyu renkli bir mont olduğu tespit edildi.



SATILAN 750 MONTTAN KATİLE ULAŞILDI

Polis ekipleri, kamera görüntüsündeki katilin elindeki çantada ismi yazan ünlü mağazaya giderek o tarihte kaç adet koyu renkli mont satışı yapıldığını araştırdı. Yapılan incelemelerde mağazadan o gün 750 adet mont satışı yapıldığı tespit edildi. Mağazanın arşiv kayıtlarından 750 monttan kaç tanesinin koyu renk olduğu ve kimlerin o montları aldığı tespit edildi. Yapılan titiz soruşturma sonrasında kendi kredi kartıyla koyu renkli mont alan Ali Aydın'ın katil zanlısı A.K.Y.'nin kimliği tespit edildi.



MASKELİ BEŞLER ÇETESİ DE ÇÖKERTİLDİ

Düzenlenen operasyonda, katil zanlısı A.K.Y. gözaltına alındı. Geriye dönük parmak izi çalışması sonucunda 2006 ve 2007 yıllarında Sancaktepe ve Çekmeköy'de silahlı soygun yapan 'Maskeli Beşler' çetesiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. A.K.Y.'nin de üyesi olduğu çetenin diğer iki üyesi A.K. ve E.Ç.'de gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan A.K.Y., A.K. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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