Kırşehir'de maske takıp girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen ve Ankara'da düzenlenen şafak operasyonuyla yakalanan 5 zanlıdan 4ü tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'deki farklı mahallelerde maske takarak bir gecede 10 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahipleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgilerden yola çıkarak araştırmalarını sürdüren ekipler, 140 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip hırsızlık olaylarının faillerinin A.G, Y.P, Y.Ş, O.Ö ve E.G. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kullandığı araçların plakaları ve kimlik bilgileri üzerinden çalışmayı genişleten ekipler, çevre illerin emniyet müdürlükleriyle bilgileri paylaştı.

Zanlıların Ankara'da olduğu bilgisi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yapıldı. A.G, Y.P, Y.Ş, O.Ö ve E.G. Ankara'daki 5 ayrı ikamete yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alınıp, Kırşehir'e getirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 çalıntı tabanca, bu tabancalara ait 310 mermi, 880 gram esrar, Kırşehirdeki market ve tekel bayilerinden çalındığı belirlenen sigara paketleri, 21 alkollü içecek, yaklaşık 7 bin lira, 8 cep telefonu, 15 el feneri, 7 bilgisayar, 4 kol saati, 2 yazıcı, 3 fotoğraf makinesi, 2 biber gazı, 3 bıçak, tornavida, pense ve teknik malzemeler ele geçirildi.

Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan Y.P, Y.Ş, O.Ö ve E.G tutuklandı, A.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların hırsızlık amacıyla Ankara'dan Kırşehire geldikleri, önceden belirledikleri 10 iş yerine maske takarak girip hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, Y.P ve Y.Şnin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

KIRŞEHİR