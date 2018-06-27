HT Magazin'de yer alan habere göre, trip-hop müziğin önemli temsilcilerinden Massive Attack, önceki akşam müzikseverlerle buluştu. Bugüne kadar yayınladığı 5 stüdyo albümüyle de beğeni toplayan grup, sahne şovunda Türkiye’nin magazin gündemine göndermelerde bulundu.

Büyük beğeni toplayan konserde, arka fona yansıtılan “Engincan Ural’ın dar pantolunu ilgi odağı oldu”, “Bülent Ersoy 12 hamburger yedi”, “Serenay’la Kerem ne zaman evleniyor?”, “Adriana Lima-Metin Hara aşkı gerçek mi?” gibi yazılarla çok sayıda ünlüye atıfta bulunuldu.