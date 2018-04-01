Masum Değiliz 1. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Atv'de yayın hayatına başlayan Masum Değiliz'in oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur, Damla Sönmez ve Oya Unustası yer alıyor. İlk bölümün ardından izleyiciler gelecek bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Peki, Masum Değiliz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masum Değiliz ilk bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanına dair merak edilenler...

MASUM DEĞİLİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masum Değiliz dizisi ilk bölümüyle Atv'de başladı. Ekranların yeni dizisi Masum Değiliz'in ilk bölümünü seyreden vatandaşlar, yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Üç yakın arkadaş Mert, Emir ve Volkan'ın hikayesini anlatan Masum Değiliz'in 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragamanı paylaşıldığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

MASUM DEĞİLİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Mert, Volkan ve Emir lise arkadaşlarıdır. Hepsi farklı mesleklerde kendilerine hayat çizseler de, birbirleri ile bağlarını asla koparmamışlardır. Umut ise, Mert'in nişanlanacağı Ceyda'nın kardeşi olarak bu ekibe sonradan dahil olmuştur. Olaylar Mert ve Ceyda'nın nişan gününde başlar. Koruhan Ailesi nişan hazırlıkları ile uğraşırken, Umut, yeni taşınmış olduğu atölyesinde eniştesi Mert için parti vermektedir.

Parti esnasında saatin farkına varmayan gençler, Emir'in kız arkadaşı olarak tanıttığı Deniz'i de alarak, nişana yetişmek üzere apar topar çıkarlar. Umut'un komşusu Selin ve ailesinin de "hayatlarının en önemli gününe" dahil olmasıyla, birbirlerine yabancı olan bu iki grup insanın kaderleri, o gece yaşanan olayla trajik biçimde değişecek ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

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