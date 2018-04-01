Masum Değiliz dizisi oyuncu kadrosu, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin oyuncuları da dikkat çekmiş durumda. Peki Masum Değiliz oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Masum Değiliz oyuncuları ve detaylar...
URAZ KAYGILAROĞLU - MERT KARAKTERİ
Zeki, özverili ve ailesine düşkündür. Hayattaki en iyi dostları, eski arkadaşları Emir ve Volkan'dır. İnşaat mühendisi olup babasının inşaat şirketinde çalışmaktadır. Şirketin işlerinin bozulmasıyla birlikte Koruhan'lara damat olmaya ikna olmuştur. Ama bu sadece bir çıkar evliliği değildir onun için.
ARAS AYDIN - EMİR KARAKTERİ
Çok zeki, gizemli ve duygusuz denecek ölçüde acımasız biridir. Çocukluğu evde baba şiddeti ile geçmiş. Babası ailede büyük bir travmaya sebep olmuştur. Karakterindeki sertlik ve acımazlık buradan gelir. Ancak Volkan ve Mert ile ilişkisi, diğer insanlardan farklıdır. Onları gerçekten sevmektedir. Volkan'ın eşi Sema ile ortak oldukları bir avukatlık bürosu vardır. Gerek avukat olması, gerekse de baskın karakterinden dolayı, başlarına gelen olayı yönlendiren hep o olur. Her defasında attığı adımları planlasa da ne yazık ki ön göremediği bir sorun çıkacak ve Emir ondan kurtulmak için çırpınacaktır.
USHAN ÇAKIR - VOLKAN KARAKTERİ
Tıp fakültesinde hocalık yapmaktadır. Oldukça başarılı, zeki ve azimlidir. Bütün hayali, bulunduğu bölümün başına geçebilmektir. Emir ve Mert'in çocukluk arkadaşıdır. Sema ile evlidir. Çevresinde mütevazı bir kişilik olarak gözükse de baskıladığı gizli bir yanı vardır. Bu gizli tarafı, kendini tehdit altında hissettiğinde birden ortaya çıkar. Yaşadıkları olayın ardından o da psikolojik olarak dağılır. Aslında bu yaşanılan olay onun bastırdığı kişiliğinin zamanla iyice ortaya çıkmasına neden olacaktır.
SERCAN BADUR - UMUT KARAKTERİ
Koruhan'ların tek erkek çocuğu, Ceyda'nın kardeşidir. Babası Numan'ın bütün çabalarına rağmen aile işleri olan inşaat sektörüyle asla ilgilenmemiştir. Tam bir sanatçıdır ve genç yaşına rağmen hatırı sayılır bir ün elde etmiştir. Neşeli, eğlenceli ve zevkli bir kişiliği vardır. Çok sosyal, bir o kadar da duygusaldır. Bu duyarlı kişiliği sebebiyle olayın ardından en çok sarsılan kişi de o olur. Ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri giderek bozulurken, iyice paranoyak ve sürekli hata yapan bir kişiliğe bürünür.
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