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ARAS AYDIN - EMİR KARAKTERİ

Çok zeki, gizemli ve duygusuz denecek ölçüde acımasız biridir. Çocukluğu evde baba şiddeti ile geçmiş. Babası ailede büyük bir travmaya sebep olmuştur. Karakterindeki sertlik ve acımazlık buradan gelir. Ancak Volkan ve Mert ile ilişkisi, diğer insanlardan farklıdır. Onları gerçekten sevmektedir. Volkan'ın eşi Sema ile ortak oldukları bir avukatlık bürosu vardır. Gerek avukat olması, gerekse de baskın karakterinden dolayı, başlarına gelen olayı yönlendiren hep o olur. Her defasında attığı adımları planlasa da ne yazık ki ön göremediği bir sorun çıkacak ve Emir ondan kurtulmak için çırpınacaktır.