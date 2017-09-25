Masum dizisi 1. bölümünde neler yaşandı? Masum dizisi oyuncuları - Masum dizisi hangi kanalda?

Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay, Serkan Keskin, Tülin Özen, Nur Sürer ve Bartu Küçükçağlayan'ın yer aldığı ve BluTV'de yayınlanan Masum dizisi, ilk bölümüyle dün akşam Kanal D'de izleyicinin karşısına çıktı. Peki Masum dizisi 1. bölümünde neler yaşandı? İşte Masum dizisi ilk bölümüne dair detaylar...

MASUM İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

BluTV'de şimdiye kadar 8 bölümü yayınlanan ve dün gece ilk defa Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Masum dizisinin ilk bölümü dün gece 23:45'te yayınlandı. Peki Masum dizisinin ilk bölümünde neler yaşandı?

Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar...

MASUM 1. BÖLÜM FRAGMANI

MASUM OYUNCULARI

Haluk Bilginer (Cevdet karakteri)

Ali Atay (Yusuf karakteri)

Okan Yalabık (Tarık karakteri)

Tülin Özen (Emel karakteri)

Serkan Keskin (Taner karakteri)

Nur Sürer (Nermin karakteri)

Bartu Küçükçağlayan (Selim karakteri)

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