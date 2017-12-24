Matador durmuyor!

Beşiktaş'ın İspanyol boğası bir açıldı pir açıldı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; son haftalarda attığı gollerle adından bahsettiren alvaro negredo, Sivas’ı da boş geçmedi... Bu kez penaltıdan ağları sallayan başarılı forvet maçın 2. yarısında yerini Cenk’e bıraktı. Negredo bu sezon ligde rakip kaleye çektiği 7 isabetli şutta 4 gol buldu.

Geçen sezon ilk yarıda 3 gol atan aboubakar’ı da geride bırakan Negredo kalitesini de ispatladı. Öte yandan ispanyol oyuncu, dün ilk yarıda bir pozisyon sonrasında Quaresma ile tartışma yaşarken 2. yarıda kulübede yer almadı.

Alvaro Negredo

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