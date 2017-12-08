Matbaayı cebe taşıdı

Çin’de 600 yılında icat edilen matbaa, 1440 yılında Alman Johannes Gutenberg tarafından seri üretim yapabilir hale getirildi. Avrupa’yı rönesansa götüren ve Osmanlılar’ın 200 yıl geç tanıştığı bu icat 2014 yılında ise, yerli girişim Bidolubaski.com tarafından online ortama taşındı. Online matbaa hizmeti veren bir e-ticaret sitesi olarak kurulan Bidolubaski.com, 2015 yılında gerçekleşen yönetim değişimi ile, aynı zamanda bir yazılım şirketine de sahip olan Ömer Atakoğlu ve Onur Durmuş’un girişimi olarak yeni bir sayfa açtı.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bir teknoloji girişimi olduklarını kaydeden Bidolubaski.com CEO’su Ömer Atakoğlu, “Ajanslar, grafik tasarımcılar ve KOBİ’ler olmak üzere yurtiçindeki tüm işletmelere internetten matbaa hizmeti sunuyoruz. Kartvizit, el ilanı, broşür, poster, reklam ürünleri, kurumsal kimlik öğeleri, iç-dış mekân reklam materyalleri, promosyon ürünleri gibi birçok kategoride 100’ü aşkın ürün ve 10 binin üzerinde ürün varyasyonu ile tüm baskı ihtiyaçlarını tek bir noktadan sağlıyoruz” diye konuştu.

2017 CİRO HEDEFİ 10 MİLYON TL



Atakoğlu, internet sitesinde yılda ortalama 3 milyon ziyaretçi ağırladıklarının altını çizerek, “Haziran 2015’ten bugüne, 81 ilde 50 bin müşteriye hizmet verdik” ifadesini kullandı. Matbaacılık sektörünün temellerini değil, hizmet süreçlerini dönüştürdüklerini anlatan Atakoğlu, “Şeffaf fiyat politikası, müşteri desteği ve sipariş süreçleri ile sektörün hizmet alınabilen bir şekle doğru evrilmesinde rol oynuyoruz” dedi.



Her gün sepet başına ortalama ürün adedi 3 bini bulan, 200 ile 250 arasında sipariş aldıklarını kaydeden Ömer Atakoğlu, son bir yılda ise yüzde 400’lük bir büyüme elde ettiklerinin bilgisini paylaşarak, “2017’yi 10 milyon TL’nin üzerinde bir ciroyla kapatmayı bekliyoruz” diye konuştu.



‘2018’DE İHRACAT YAPMAK İSTİYORUZ’



3 ülkenin pazar hacmi 25 milyar Euro Bidolubaski.com CEO’su Ömer Atakoğlu, girişimin başından beri desteğini aldıkları bir melek yatırımcıdan, bugüne kadar alınan yatırımın altı haneli rakamlara ulaştığını vurguladı.



27 üretim merkezi ile çalıştıklarını ve 100’ü aşkın makineyle üretim yaptıklarını kaydeden Atakoğlu, “2018 yılında yüzde 100’ün üzerinde büyüyerek, ürün çeşitliliğini 200’ün üzerine taşımayı planlıyoruz. Bu sayede ihracat için yatırım yapacak noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Matbaa pazarının Türkiye’de 7.3 milyar TL’yi bulduğunu söyleyen Ömer Atakoğlu, “Sektörün yüzde 1.3’lük kısmı online kanallardan geliyor. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de ise pazar 25.2 milyar Euro’luk bir büyüklüğe sahip. Bu ülkelerde 6.1 milyar Euro e-ticaret üzerinden elde edilirken, 2017’nin de 6.7 milyar Euro ile kapatılması öngörülüyor. Avrupa’da online print sayfa sayısı ise 2016 yılında 2 bin 100 adet olarak raporlandı” dedi.





FINTECH YATIRIMLARI 8.2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ



2017’nin ikinci çeyreğinde 9.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Fintech yatırımları, yılın üçüncü çeyreğinde 8.2 milyar dolar seviyesine geriledi.



Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG’nin 2017 üçüncü çeyrek Fintech raporunda, risk sermayesi yatırımlarının da üçüncü çeyrekte artarak son beş çeyreğin en yüksek seviyesi olan 3.3 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, şöyle konuştu:



“Müşterilerine yeni değerler yaratmak isteyen büyük teknoloji devlerinin ve uluslararası çapta büyümek isteyen Fintech liderlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu hareketlilik, yerleşik finans kuruluşlarını da daha cesur adımlar atmaya zorlayabilir. Fintech piyasasında yükseliş çizgisinin sürmesini bekliyoruz” dedi. ABD’nin 5 milyar dolar Fintech finansmanı ile 2017 üçüncü çeyreğinde ilk sırada olduğunu belirten Cantürk, “Avrupa Fintech işlemleri 1.66 milyar dolar finansmanla ikinci sırada kaldı. Asya ise 1.21 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.”





FONLAMA 'İŞ'İNİ 2018'DE KİTLELERE TAŞIYACAK



İş Bankası, startuplar ile işbirliği alanlarını geliştirmeye hazırlanıyor. Webrazzi Fintech Konferansı’nda düzenlenen “Dijitalleşen Dünyada Girişimcilik Ekosistemi” panelinde konuşan İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, yakın zamanda Meclis’te onaylanan kitle fonlaması kanunu hakkında bilgi verdi.



Gerekli yasal düzenlemenin tamamlanması ile birlikte, kitlesel fonlama kapsamında girişimlere destek vermeyi ve yatırım yapmayı gündemlerine aldıklarını kaydeden Sezercan, “Kitlesel fonlama, diğer banka ve şirketlerin de girişimlere yatırım yapmasını sağlayabilir” dedi. Girişimlerin kurumsal şirketlere göre daha esnek olduklarını belirten Sezercan, “Startuplar büyük kurumlara kıyasla, operasyonel süreçleri uzun olmadığı için daha hızlı hareket edebiliyorlar. Bilgiyi içselleştirip uygulanabilir hale dönüştürme konusunda daha efektifler” dedi.



‘YATIRIM SEÇENEĞİ GÜNDEME GELECEK’



Startupların geliştirdiği çözümlerin müşterisi olduklarını belirten Burak Sezercan, “Softtech iştirakimiz ile, startupları doğrudan iş ortağı şeklinde çalışarak destekliyoruz. İş Yatırım’ın kurduğu girişim sermayesi portföy yönetim şirketi üzerinden de önümüzdeki dönemde girişimlere yatırım yapma fırsatları gündeme gelecek” diye konuştu.



‘ÇİN’DE GİRİŞİMLERE ÖZEL ŞİRKET KURACAĞIZ’



İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Mehmet Fahri Can, panelde inovasyon ve girişimcilik dünyasına yönelik küresel yapılanmalarını Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerde de sürdüreceklerini belirtti.



Yurtdışındaki yenilikleri Türkiye’ye taşımak istediklerini kaydeden Mehmet Fahri Can, “Silikon Vadisi’nde kurduğumuz Maxitech ile aynı misyona sahip yeni bir şirketin Çin’de kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor” dedi.





GİRİŞİMCİYİ UZMANLA BULUŞTURAN GİRİŞİM



Girişimcilerin, fikir ve tavsiye alabilme konusunda yaşadığı sorunlara çözüm sunmayı hedefleyen yeni bir girişim hayata geçti. Eksperin.com isimli site, uzman tavsiyesine ihtiyaç duyan kişileri uzmanlar ile kendi platformu üzerinden telefon aracılığıyla görüştürüyor.

Platformun kurucusu Ersin Mete Ertürk, “Eksperin, girişimcilerin ortak sorunu olan, konusunda uzman kişilere istenildiği zaman ulaşılabilmesi hedefiyle ortaya çıktı. Benzersiz iş deneyimleri yaşamış çeşitli kategorilerdeki uzmanları, ihtiyacı olan kişilerle teknolojik altyapımız sayesinde telefon yoluyla görüştürüyoruz. Platformdan onaylı uzmanlar, danışmanlıkları karşılığında da gelir elde ediyor” diye konuştu.

Eksperin’in bir pazar yeri olduğunu vurgulayan Ertürk, “Ürün yerine kişiselleştirilmiş bilgi ve deneyim satıyoruz” dedi. Danışmanlık talep edenler, görüşmek istedikleri uzmana istek gönderip randevulaşıyor ve 15, 30 veya 60 dakikalık görüşme seçeneklerinden birini seçiyor. Sonrasında da, platform tarafından her iki kişiye sabit bir telefon numarası ve görüşme için özel şifre veriliyor. Böylece her iki taraf da birbirlerinin iletişim bilgilerine sahip olmadan görüşerek kendisine fayda sağlamış oluyor” ifadesini kullandı.





BU SAYFAYA İNOVASYON ÖDÜLÜ



Yerli genç girişimcilerin başarılarına her hafta yer verdiğimiz 'Girişim Garajı' sayfamız, TİM'in düzenlediği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda ödüle layık görüldü.



Girişimcilerin ve girişimci olmak isteyenlerin 'garajı' olma hedefiyle yayın hayatını sürdüren 'Girişim Garajı' sayfamız, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 'Basın Özel Ödülü'ne layık görüldü. TİM'in düzenlediği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda aldığımız ödülde, sayfalarımıza taşıdığımız başarılı girişimcilerin de payı büyük. Bu ödülün verdiği motivasyonun katkısıyla, bundan sonraki dönemde de ilginç fikirlerini hayata geçirmiş ve yapılamaz denileni yapma cesaretini göstermiş yerli girişimcilere Girişim Garajı'nda yer vermeyi sürdüreceğiz.

Bidolubaski.com

Girişim Garajı

yiğitcan yıldız