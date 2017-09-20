Mathieu Valbuena, Didier Deschamps'a cevap verdi

Fenerbahçe'nin formda yıldızı Mathieu Valbuena, milli takıma çağrılmamasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın geçtiğimiz günlerde, “Valbuena’nın Türkiye’deki maçlarını izlemiyorum” açıklamasıyla ilgili olarak konuşan Valbuena, “Deschamps’ın sözleri uykumu kaçırmadı. Kulübümde mutluyum ve burada her şey iyi gidiyor. Önemli olan bu. Sezon başında hedefimin Fransa Milli Takımı’nda oynamak olduğunu söylemiştim. Şu anda yine aynı şeyi söylüyorum. Milli takımda şu anda oynan oyuncularla aramda ışık yılı kadar fark olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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