Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı geçerek adını çeyrek finale yazdıran Bayern Münih'in tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels, karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarlarından övgüyle bahsetti.

''GÖRDÜĞÜM EN GÜRÜLTÜLÜ STAT''

Alman futbolcu, Beşiktaş taraftarlarından çok etkilendiğini belirtirken ''Gerçekten harika bir duyguydu. Sesleri soyunma odasına kadar geliyordu. Şimdiye kadar karşılaştığım en gürültülü stat burası. Burada oynamak çok güzeldi.'' sözlerini kullandı.

''FİNAL NEDEN OLMASIN''

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalabileceklerini söyleyen Hummels, ''Şampiyonlar Ligi'ne final neden olmasın? İsteğimiz önce yarı finale kalmak. Hangi takım çıkarsa çıksın, bize fark etmez. Artık eşleşmeyi bekliyoruz.'' dedi.

''BÖYLE BİR ATMOSFERİ SEVMEMEK MÜMKÜN DEĞİL''

Öte yandan Mats Hummels, 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından stadın atmosferine olan hayranlığını sosyal medya hesabından payaştığı bir fotoğrafla da dile getirdi. Hummels, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Beşiktaş'ınki gibi bir atmosferi sevmemek mümkün değil.'' sözlerini kullandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 14, 2018