Mats Hummels, Yunus Mallı'yı övdü

Bundesliga'nın 14. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden Wolfsburg, Yunus Mallı'nın bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçta rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Yunus'un attığı golün asisti ise bir dönem Beşiktaş formasını giyen Mario Gomez'den geldi.

— Mats Hummels (@matshummels) December 3, 2017

mats hummels

yunus mallı

Wolfsburg

BAyern Münih

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Wolfsburg'un galibiyetinde başrol oynayan Mallı'ya bir övgü de Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Mats Hummels'den geldi. Sosyal medya üzerinden Türk futbolcuyu öven Hummels, "Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı. O pası atmak için dahice bir yol" ifadesine yer verdi.