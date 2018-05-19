Matsumoto Yamaga FC - Fukuoka maçı heyecanı

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Matsumoto Yamaga FC, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Fukuoka takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 21 puanlı Matsumoto Yamaga FC 7. sırada bulunuyor, Fukuoka 26 puana sahip ve 3. sırada. Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 337 kodlu maçı oynayanlar; Matsumoto Yamaga FC galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Fukuoka galibiyet oranı 2.60.

Matsumoto Yamaga FC son haftadaki Kyoto Purple Sanga müsabasında 0-1 yenildi.

Fukuoka ise Fagiano Okayama karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Matsumoto Yamaga FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Matsumoto Yamaga FC, kendi sahasında 13 gol attı, 4 gol yedi.

Fukuoka, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fukuoka 8 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.