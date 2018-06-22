Matsumoto Yamaga FC - JEF United Chiba karşılaşma önü

Japonya J2 Lig maçında Matsumoto Yamaga FC ile JEF United Chiba, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. 31 puanlı Matsumoto Yamaga FC 5. sırada bulunuyor, JEF United Chiba 25 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. JEF United Chiba son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Matsumoto Yamaga FC kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, JEF United Chiba sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Matsumoto Yamaga FC önceki hafta Kyoto Purple Sanga mücadelesinde 0-1 yenildi.

JEF United Chiba ise Yokohama FC karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Matsumoto Yamaga FC, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 8 gol yedi.

JEF United Chiba, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda JEF United Chiba 10 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.