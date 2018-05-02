Matsumoto Yamaga FC - Mito Hollyhock maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig maçında Matsumoto Yamaga FC ile Mito Hollyhock, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. 15 puanlı Matsumoto Yamaga FC 10. sırada bulunuyor, Mito Hollyhock 15 puana sahip ve 11. sırada. Matsumoto Yamaga FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mito Hollyhock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 516 kodlu maçı oynayanlar; Matsumoto Yamaga FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Mito Hollyhock galibiyet oranı 0.00.

Matsumoto Yamaga FC son hafta oynanan Kyoto Purple Sanga maçında 0-1 yenildi.

Mito Hollyhock, Zweigen Kanazawa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Matsumoto Yamaga FC, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Mito Hollyhock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Mito Hollyhock, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.