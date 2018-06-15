Matsumoto Yamaga FC - Oita Trinita karşılaşma önü

Japonya J2 Lig maçında Matsumoto Yamaga FC ile Oita Trinita, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Matsumoto Yamaga FC 31 puanla 5. sırada, Oita Trinita 34 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Oita Trinita son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 174. İddaa'da Matsumoto Yamaga FC kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Oita Trinita kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Matsumoto Yamaga FC son haftadaki Kyoto Purple Sanga müsabasında 0-1 yenildi.

Oita Trinita, Roasso Kumamoto karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Matsumoto Yamaga FC, 15 gol attı ve 4 gol yedi.

Oita Trinita, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Oita Trinita, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.