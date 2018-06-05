Matsumoto Yamaga FC - Roasso Kumamoto rakamlar

Japonya İmparatorluk Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Matsumoto Yamaga FC, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Roasso Kumamoto takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Roasso Kumamoto, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da Matsumoto Yamaga FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Roasso Kumamoto kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Matsumoto Yamaga FC önceki hafta Kyoto Purple Sanga mücadelesinde 0-1 yenildi.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita karşılaşmasında 2-1 yenildi.