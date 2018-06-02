Matsumoto Yamaga FC - Tochigi SC maçı heyecanı

Matsumoto Yamaga FC ve Tochigi SC, 03 Haziran 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 07:00. Maç öncesi Matsumoto Yamaga FC 25 puanla 7. sırada, Tochigi SC 20 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tochigi SC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 331 kodlu maçı oynayanlar; Matsumoto Yamaga FC galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Tochigi SC galibiyet oranı 3.75.

Matsumoto Yamaga FC son hafta oynanan Fukuoka maçında 1-2 kazandı.

Tochigi SC ise Kataller Toyama karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Matsumoto Yamaga FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Matsumoto Yamaga FC, kendi sahasında 14 gol attı, 4 gol yedi.

Tochigi SC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tochigi SC, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.