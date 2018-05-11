Matsumoto Yamaga FC - Zweigen Kanazawa düellosu

Japonya J2 Lig maçında Matsumoto Yamaga FC ile Zweigen Kanazawa, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Matsumoto Yamaga FC 18 puanla 10. sırada, Zweigen Kanazawa 18 puanla 8. sırada bulunuyor. Matsumoto Yamaga FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 173 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Matsumoto Yamaga FC kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Zweigen Kanazawa sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Matsumoto Yamaga FC önceki hafta Kyoto Purple Sanga mücadelesinde 0-1 yenildi.

Zweigen Kanazawa, Mito Hollyhock karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Matsumoto Yamaga FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Matsumoto Yamaga FC, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

Zweigen Kanazawa, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zweigen Kanazawa 11 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.