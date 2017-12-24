Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, ABD’li aktör Matt Damon’ın Harvey Weinstein’n taciz skandalı üzerine, ““Bir kadının poposunu taciz etmek, ona tecavüz etmek ile çocuk tacizciliği arasında çizgiler var. Hepsinin çizgileri belirlenmeli” sözlerine tepki olarak, kadınlar kampanya başlattı.

Aktörün “Ocean’s 8” filminde yer almaması için başlatılan kampanyada, imzalar 20 bini aştı.

Matt Damon

Harvey Weinstein