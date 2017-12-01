Matt Lauer hakkında taciz iddiası!

Matt Lauer’ın, birlikte çalıştığı 3 kadına cinsel tacizde bulunduğu, ilişki teklif ettiği öne sürüldü.



Açıklama yapan kanal, konuyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını, araştırdıklarını belirtti.



59 yaşındaki Lauder ise iddialar karşısındaki sessizliğini koruyor.

Matt Lauer