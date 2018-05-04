Mattersburg - Altach maç önü

Mattersburg ve Altach, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 42 puanlı Mattersburg 6. sırada bulunuyor, Altach 34 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Mattersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Altach son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 364 kodlu maçı oynayanlar; Mattersburg galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Altach galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Mattersburg önceki hafta Altach mücadelesinde 1-0 kazandı.

Altach, Mattersburg karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Mattersburg, 24 gol attı ve 26 gol yedi.

Altach, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Altach, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.