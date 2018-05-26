Mattersburg - Lask Linz maçı rakamları

Mattersburg ve Lask Linz, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Mattersburg 43 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Lask Linz 57 puanda ve 4. sırada. Mattersburg son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lask Linz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Mattersburg galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.20, Lask Linz galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Mattersburg önceki hafta Salzburg mücadelesinde 1-0 yenildi.

Lask Linz ise WAC maçında 1-3 yenildi.

Mattersburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Mattersburg, kendi sahasında 24 gol attı, 27 gol yedi.

Lask Linz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lask Linz, 21 gol atarken 19 gol yedi.