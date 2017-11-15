Matthew Perry, porno yıldızı Maddy O’Reilly’a mesaj atıp uyuşturucu istedi

Friends dizisiyle adını duyuran oyuncu Matthew Perry, porno yıldıza mesaj gönderip uyuşturucu sormuş. Matthew Perry’den gelen mesajları Dailymail’e gösteren O'Reilly, 2013 yılında ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştıkları ünlü oyuncuyla bir kere birlikte olduklarını, Ağustos ayında yiyecekleri bir yemeğinse iptal olduğunu söyledi.



Porno yıldızı, kendisine mesaj atan oyuncunun yüklü miktarda uyuşturucu almak için kendisinin kapısını çaldığını iddia etti.

Maddy O’Reilly

Matthew Perry