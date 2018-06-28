Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği tarihi zirve sonrası basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, ABD'nin Güney Kore'deki asker sayısını azaltıp azalmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Onları geri getirmek istiyorum ancak bu, şu anda denklemin bir parçası değil. Bunun, bir gün olmasını umuyorum ama şimdi değil." diyerek, Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatmış, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bir gazetecinin "savaş oyunları" derken askeri tatbikatları mı kastettiğine sorusuna üzerine Trump, bölgedeki askeri tatbikatları "savaş oyunları" olarak adlandırdığını söyleyerek, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğuna ve bunun çoğunluğunun ABD tarafından karşılandığına işaret etmiş ve "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde yüz değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." sözlerine yer vermişti.

MATTİS: ÇEKMEYECEĞİZ!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, dün Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Güney Kore'ye geldi. Güney Kore'de mevkidaşı Song Young-moo ile basın toplantısı düzenleyen Mattis, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda anlaşmaya varılsa bile ABD'nin askeri birliklerini Güney Kore’de muhafaza edeceğini açıkladı.

"Özgürlük Muhafızları tatbikatını askıya alma kararı diplomatlarımızın müzakere edebilmesi için fırsat oluşturuyor ve Kore Yarımadası'nda barışçıl bir çözüm bulma ihtimalini artırıyor" diyen Mattis, ABD Başkanı Trump'ın Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak için Özgürlük Muhafızları tatbikatını durdurma kararını savundu.