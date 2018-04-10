Doğanın içinde gizli oteller

Füsun Saka, HT Cumartesi'de Mauritius'u kaleme aldı. Mauritius gerçekten gizli bir cennet gibi. Adanın kumsallarının bitiminde başlayan görkemli bahçeler içinde kaybolacakmışsınız izlenimini veriyor. Bu bahçelerin arasına gizlenmiş oteller mimari açıdan çok zevkli ve lüks bir biçimde inşa edilmiş. Adada bulunan ve hepsi beş yıldızlı olan otellerde her türlü konforu bulabiliyorsunuz. Yani doğanın güzelliğine bu adada modern tesisler eklenerek Mauritius daha da çekici hale getirilmiş. Kaldığınız otellerde spor aktiviteleri, sakinliği yaşayabileceğiniz özel mekanlar, dünya mutfaklarından en leziz yemekleri tadabileceğiniz restoranlar, eğlence mekanları özel olarak düşünülmüş.

MAURITIUS’DA TUTKULU GECELER

Mauritius, tarih boyunca birçok ülkenin egemenliğine girmiş. Günümüzde ise bu küçücük adada yerli halkın yanı sıra Hintliler, Afrikalılar, Çinliler ve Fransızlar barış içinde yaşıyor. Afrika esintilerini her an hissettiren bu düş adasını çevreleyen mercan kayalıkları, tatile ayrı bir güzellik katıyor. Böylece okyanusun ortasında korkusuzca dalış yapıyor ve akvaryum gibi bir denizde yüzmenin keyfini çıkartıyorsunuz. Adada gündüzün de gecenin de ayrı bir rengi, güzelliği var. Büyüleyici gecelerin rengi kırmızı ve siyah. Çünkü adanın kadınları ve erkekleri sega dansıyla coşuyor, kendilerinden geçiyor ve aşkın renginin ne olduğunu size anlatıyor.

SIR SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM BOTANİK BAHÇESİ

Mauritius, masmavi denizi, doğası ile olduğu kadar botanik bahçeleriyle de anılıyor. Port Louis'in kuzeyinde bulunan Pamplemousses Botanik Bahçesi tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken bir yer. Devasa bitkilerin bulunduğu parkta, Victorial Regia su zambakları ve 60 yılda bir çiçek açan Talipot Palmiyeleri, dev nilüferler var. Pamplemouses diğer adıyla Kraliyet Botanik Bahçesi, 1987 yılında ülkenin ilk başbakanı olan Sir Seewoosagur Ramgoolam’ın adını almış. 37 hektarlık bir alan üzerine kurulu Pamlemousses, 1753 yılında Fusée-Aublet isimli Fransız botanikçi tarafından kurulmuş.

Mutluluk adası

Bir adada yaşadığınızı düşünün ki, orada her zaman ılık bir rüzgar essin, gökyüzü ve denizin mavisi turkuvaz tonlarında birleşsin, akvaryum gibi bir deniz, yeşiller içinde kaybolmuş yaşam alanları olsun, rengarenk giysili kadınlar ve erkekler sürekli dans etsin, her öğün tropikal meyveler yensin, yaşam hep bir tatil gibi sürüp gitsin... Anlatırken masal gibi gelse de Mauritius’ta hayat aynen böyle... Ada yerlilerinin dansı sega ve ylang ylang ağaçlarının yaydığı sarhoş edici koku, daha ilk andan itibaren sizi içine alıyor.

GÖRMEK İÇİN 5 NEDEN

1. Kilometrelerce uzanan ince kumlu tertemiz plajları, mercan kayalıkları, turkuaz denizi ve hindistan cevizi ağaçlarıyla çevrili gölleri muhteşem.

2. Mauritius’a gelen göçmenler kendi mutfaklarını da taşımışlar; adada dünyanın farklı bölgelerinin yemeklerini tadabilirsiniz.

3. Mauritius adası volkanik bir yapıya sahip. Hatta kıyılarda bulunan siyah ve sert kayalar volkandan püsküren lavlar sonucu oluşmuş. Görüntü ise mükemmel.

4. Tropikal iklimi turistleri çekiyor. Yazın yağmurlu, en serin aylar temmuz ve ağustos. Ortalama sıcaklık 24 derece. En sıcak aylar ise aralık ve şubat.

5. Sega Dens, Mauritius adası yerlilerinin her gece yaptıkları tutkulu ve eğlenceli bir dans. Turistler de bu eğlenceye katılıyor. İzlemek keyifli.