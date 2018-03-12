Serie A'da 28. hafta karşılaşmalarında Inter ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak bir maç eksiği olan Juventus'un 1 puan gerisinde kalan Napoli'de Teknik Direktör Maurizio Sarri, düzenlenen basın toplantısında son derece gergindi.

Goal'ün haberine göre; Başarılı teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bir kadın muhabirin, "Bu beraberlik sonrasında şampiyonluk umutlarınız azaldı mı?" şeklindeki sorusuna sinirlenerek, "Bir kadınsın, hoşsun... Bu yüzden sana 's**tir git' demeyeceğim!" yanıtını verdi.

Sarri, basın toplantısının ardından kadın muhabirin yanına giderek özür diledi.