Mavi Ay, bu akşam gerçekleşecek Süper Kanlı Mavi Ay tutulması ile gündeme geldi. Nadir olarak meydana gelen bu gök olayı birçok kişinin ilgisini çekti. Süper Kanlı Mavi Ay tutulması bu akşam saat 18.34'ten itibaren gözlenebilecek. Gök bilimciler ve astrologlar tarafından konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapılıyor. Peki Mavi Ay nedir?

MAVİ AY NEDİR?

150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek. ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. Süper Kanlı Mavi Ay olarak da tanımlanan bu süreçte "Mavi" bir rengi değil, ay içerisindeki ikinci dolunay dönemini işaret ediyor.

Dr. Selçuk Topal, Mavi Ay, tam ay tutulması ve Süper Ay olaylarına farklı bakış açısı getirdi. Kendi twitter hesabından açıklama yapan Topal, şunları söyledi:

Blue Moon (Mavi Ay) deyince Ay’ın mavi olacağını zannetmeyin. Ay bazen mavi görünebilir mi? Elbette. Örneğin yanardağdan fışkıran toz duman atmosferi kapladığında bu olabilir. Ya da atmosferin buz kristalleri ile dolu olduğu kış aylarında. Ama Blue Moon teriminin bununla bir alakası yok.Blue Moon denmesinin bir tarihsel bir de günümüze dayanan açıklaması var. Bir sezonda (3 aylık dönem) 3 kez dolunay olmasını beklemek mantıklıdır. Ancak bazen 4 dolunay olur. İşte böyle bir sezondaki 3. dolunaya Blue Moon denirmiş. Günümüzde ise 1 takvim ayı içerisinde eğer 2 dolunay gerçekleşirse 2. dolunaya Blue Moon deniyor.

Peki nasıl oluyorda 1 ay içerisinde 2 dolunay olabiliyor? Eğer ilk dolunay Ay başında meydana geldiyse ikincisi 30/31 gün geçmeden tekrar oluşabilir. İçinde bulunduğumuz Ocak ayının 2. günü dolunay olduğu için ve Ay’ın bir evresinden diğer evresine geçen süre 30 günden daha kısa olduğu için, 31 Ocak’ta 2. bir dolunay göreceğiz. Ancak Şubat ayında dolunay olmayacak. Şubat 1 günle dolunayı kaçırmış olacak. Yani Blue Moon olayının meydana gelmesinin nedeni Ay’ın evreleri için geçen süre ile bizim günlük hayatta kullandığımız 1 aylık takvim için geçen sürenin farklı olmasıdır.

Blue Moon ortalama 2.7 yılda 1 kez meydana gelir. Nadir durumlarda iki Blue Moon arası daha kısa olabilir. Mesela sıradaki Blue Moon 31 Mart 2018’de meydana gelecek. Sadece 2 ay sonra!

Ve şunu da unutmamak gerekir: Dünya küresel olduğu için saatler farklıdır. Yani Türkiye’de 31 Ocak iken daha doğudaki bir yerde 1 Şubat olabilir. Yani bizim için 31 Ocak’ta gerçekleşecek Dolunay bir Blue Moon iken onlar için 1 Şubat’ta gerçekleşen sıradan bir dolunay olacaktır.

Yani Blue Moon olayı, İngilizce’deki ‘Once in a Blue Moon’ deyiminin işaret ettiği gibi çok nadir gerçekleşen bir olay değildir. Bu deyim de 1930’larda çifti almanaklarını yanlış tercüme eden biri nedeniyle ortaya çıkmış zaten.

31 Ocak 2018’de gerçekleşecek Blue Moon olayını özel yapan şey ise aynı esnada tam Ay tutulmasının da gerçekleşecek olmasıdır. Yani Ay Dünya’nın gölgesinden geçecek. Ve diğer yandan Ay’ın 360.000 km’den daha yakında yer alacak olması da olayı ilginç yapıyor.

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