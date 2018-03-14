Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında, mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan tarihi Gök Medrese'de 20 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

AA'nın haberine göre adını üzerindeki gök mavisi çinilerinden alan, ''Mavi Medrese'' olarak da anılan, 747 yıllık medresenin ayakta kalabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamlı bir restorasyon süreci yürütüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyetin, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, röleve ve tespit çalışmaları ile restorasyonun ilk adımını attığı medresede 20 yıl sonra son rötuşlar yapılmaya başlandı. Tarihi eserin restorasyonun bu yıl sonbaharda tamamlanması hedefleniyor.





"Mavi Medrese"de son rötuşlar

























"Mavi Medrese"de son rötuşlar

Sivas Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, Gök Medrese'de 20 yılı aşkın süren restorasyon süreci olduğunu söyledi.

Medresenin kentteki birçok kıymeti eserden biri olduğunu belirten Gül, kitaplarda ve literatürde yer alan eserdeki restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan ve ziyaretçilerden zaman zaman "Gök Medrese'de restorasyon ne zaman bitecek?" şeklinde sorular aldığını aktaran Gül, şunları belirtti:

"Bu yıl içerisinde restorasyon tamamlanmış olacak. Gök Medrese'nin restorasyonunun doğru yapılmadığı, eksik ve yanlış yapıldığı, orijinaline uygun yapılmadığıyla ilgili kamuoyunda yer alan fikirler doğru değil. Gök Medrese nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılıyor, daha önceden ufak tefek hatalar olmuş ama şimdiki firma, şu andaki kontrol ekibi ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu işi birebir takip ediyor."

"ASLINA UYGUN ÇİNİLER YAPILIYOR"

Gül, medreseye adını veren ve yıpranan gök mavisi çinilerin özel yapıldığına dikkati çekerek, "Orijinaline uygun yeni çiniler özel yapılıyor. Restorasyon çalışmaları bu senenin sonbaharına doğru bitmiş olacak." dedi.

Tarihi Ulu Cami ile Gök Medrese arasında yer alan Selçuk Ortaokulunun yeni binasına taşındığını ve eski binanın yıkımına başlandığını da dile getiren Vali Gül, şunları kaydetti:

"Gök Medrese ile Ulu Cami birbirini görecek, arada bir yeşil alan, gül bahçesi olacak. Dolayısıyla ziyaretçiler o bölgede bir manevi havayı teneffüs edecek. Aynı zamanda belediyemizin Kale Projesi var, Sivas Kalesi elden geçecek ve Gökmedrese tamamlanmış olacak. Bu üç eser arasındaki alanda insanların daha çok nefes aldığı bir alan olmuş olacak. Gökmedrese'nin işleviyle ilgili bir kaç alternatif var ama ağır basan aslına uygun olarak kullanılması. Dolayısıyla orası bir vakıf eseri, ilimle, irfanla ve kitapla ilgili bir işlevi olacak. Kale Projesi kapsamında orada tescilli olmayan binalar yıkıldı, yıkıldıktan sonra Gökmedrese'nin önü de açılmış oldu."

Vali Davut Gül, Gökmedrese'de restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağını da ifade etti.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Gök Medrese, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alıyor.

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