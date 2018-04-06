HT Magazin'de yer alan habere göre, Mavi, güçlü kalemini zengin melodilerle harmanladığı ikinci stüdyo albümü ‘Saz Söz Mavi’yi, müzikseverlerin beğenisine sundu.

Albümün çıkış şarkısı ‘Ufalandım’a Bartu Güngör yönetmenliğinde Belgrad Ormanı, Kadıköy ve Moda’da klip çekildi. Sanatçı, albüm şarkılarını her ay 1 tane olmak üzere albüm yayınlanmadan önce paylaşmaya ve hepsini kliplendirip internet üzerinden dinleyicilerine sunmaya başlamıştı.

Albüm, Caner Karamukluoğlu’nun müzikal direktörlüğünde kaydedildi.