Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 6-16 Nisan tarihlerinde Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonun ardından, etkisiz hale getirilen biri sağ 16 teröristin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik güçlerince çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucu, ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerden birinin, örgütün sözde "Serhat eyaleti genel sorumlusu" olan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan "Yaşar" kod adlı Iğdır Aralık nüfusuna kayıtlı Yusuf Şek (44), bir diğerinin ise örgütün sözde Serhat eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) Genel Sorumlusu olan ve Aranan Teröristler Listesi'nin mavi kategorisinde yer alan Van Başkale nüfusuna kayıtlı "Berwar" kod adlı Seyran Çomak (34) olduğu anlaşıldı.Terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bu teröristlerden birinin de terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu iken terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen, Suriye uyruklu "Cimşit Ali Asker" kod adlı Sultan Mahmut (35) olduğu saptandı.
Örgütün sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olan Mahmut'un, Bingöl'e geçmek için bölgede bulunduğu öğrenildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURTİÇİNDEKİ EN AKTİF SORUMLULARI
Örgütün yurt içindeki en aktif sorumlularından olan teröristler Şek, Mahmut ve Çomak'ın etkisiz hale getirilmesiyle terör yapılanmasına ağır darbe indirildi.
Teröristlerden Şek'in 1992 yılında terör örgütüne katıldığı ve 23 ayrı terör eyleminden dolayı arandığı belirtildi.
Terörist Şek'in 2 Ağustos 2015'te Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığı'na yönelik bombalı araçlı saldırı, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu sınır kapısında görevli 13 polisin şehit edilmesi, 30 Ağustos 2016'da Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Eylül 2016'da Tendürek Dağı Karakuş tepe üs bölgesinde 8'i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi.
Bu teröristin söz konusu eylemlerin yanı sıra Ağrı, Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan'da birçok terör eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Terör örgütü PKK başta olmak üzere teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
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