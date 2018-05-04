Mavi Yaka Nisan 2019’da teslim

Çiçek Kardeşler İnşaat’ın 45 yıllık tecrübesi, modern mimarisi ve yüksek kalite standartları ile Güzelbahçe’de Mavi Yaka projesini inşa ediyor. Projeyle ilgili bilgi veren Çiçek Kardeşler İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Çiçek, “Güzelbahçe’nin en değerli noktalarından birinde yer alan, Çiçek Kardeşler İnşaat’ın yeni projesi Çiçek Evler Mavi Yaka, estetik mimariye sahip 3 katlı bloklarda, 147 metrekare-362 metrekare arasında değişen toplam 75 adet lüks konuttan oluşuyor. Projede 3+1 flat, flat bahçe, bahçe dubleks, çatı dubleks, 4+1 flat, çatı dubleks, 5+1 ve 6+1 çatı dubleks gibi her aileye uygun konut seçenekleri bulunuyor” dedi.

15 bin 400 metrekarelik arsa alanına inşa edilen proje, 75 metrelik cephesiyle önü kapanmayacak bir deniz manzarasına sahip olduğunu belirten Çiçek, “Mavi Yaka, şehrin karmaşasından uzakta, hayatın tam merkezinde yer alıyor. Çevre yoluna yakınlığı sayesinde, siteden şehir merkezine, 20 dakika içinde ulaşım sağlanmaktadır. İzmir’in en güzel manzarasına ise sadece bir kaç adım uzaklıkta olup önü deniz, arkası yemyeşil dağlarla çevrili, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor” diye konuştu.

GENİŞ SOSYAL İMKANLAR

Çiçek Kardeşler İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çiçek, Mavi Yaka’nın yüzde 70’inin yeşil alanlarla kaplı olduğunu belirtirken, “Sizin için olduğu kadar çocuklarınız için de tasarlanan site peyzaj alanında 640 metrekarelik 2 adet yüzme havuzu, yürüyüş yolları, kapalı bisiklet parkı ve çocuk oyun alanı yer almaktadır. Projedeki daireler farklı büyüklüklere ve tasarımlara sahip olup, tüm daireler deniz, havuz ve bahçe manzaralıdır. İki ayrı adadan oluşan sitenin orta bölümünde tenis, basketbol, voleybol, mini futbol alanları, çocuk bahçesi, kamuya açık otopark ve hobi bahçelerini barındıran 3 bin 600 metrekarelik bir park bulunmaktadır” diye konuştu.

Sadece bir bina değil, başlı başına bir yaşam konsepti oluşturduklarını ifade eden Çiçek, “Fazla proje yapmak yerine nitelikli ve fark yaratan projelere imza atıyoruz. Denizli, İstanbul hatta Amerika’dan bile konut satın alanlar oldu. Projenin yüzde 60’ı tamamlandı. Hızla devam ediyoruz. 30 Nisan 2019’da teslim edeceğiz” dedi.

Proje özellikleri

İzmir’in ilk Çevreye Duyarlı Yeşil Bina Sertifikası’na (BREEAM) aday. 2 yüzme havuzu, güneşlenme terası, 920 metrekarelik sosyal yaşam alanı, yüzde 70 yeşil alan, güneş enerjili çevre aydınlatma, elektrikli araç şarj istasyonu, güvenlik, doğalgaz, zeminden ısıtma sistemi, site yönetimi akıllı ev sistemi, Isı ve ses yalıtımı, sürme ve motorlu giyotin camlama sistemi, mini vrf veya multi split klima sistemi, otopark her daireye özel hobi odası, motorlu panjur, peyzaj.

Proje’de 3+1 flat, flat bahçe, bahçe dubleks, çatı dubleks, 4+1 flat, çatı dubleks, 5+1 ve 6+1 çatı dubleks gibi her aileye uygun konut seçenekleri bulunuyor.

Kolay ulaşım

Proje, Güzelbahçe merkeze 2, çevreyoluna 3, havalimanına 26, Urla’ya 11, Alaçatı’ya 52, Çeşme’ye 62, şehir merkezine 24, Balçova AVM’lere 10, Dokuz Eylül Hastanesi’ne 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor.