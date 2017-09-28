Mavi yengeçlerin porsiyonu 50 TL'den satılıyor

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"Mavi yengeçler İstanbul, Ankara ve Antalya'daki balık restoranlarına ve yurt dışına satılıyor. Mavi yengecin diğer yengeçlere göre gövdesi ve ayakları daha büyük, eti daha fazla. Bunu yiyenler daha iyi bilir. Balıkçılarımız da bu yıl yengeçten iyi para kazanıyor."