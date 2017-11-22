Maxi Pereira: "Beşiktaş gerçekten çok güçlü"

Porto’nun deneyimli oyuncusu Maxi Pereira, stattaki gürültüye dikkat çekti. Uruguaylı savunmacı, “İletişim kurmanın bile zor olduğu bir stadyumda zor bir maç oldu. Gösterdiğim performans ve çabadan memnunuz. Oyunumuz hafife alınmamalı çünkü Beşiktaş gerçekten çok güçlü” ifadelerini kullandı.

Maxi Pereira

Beşiktaş Porto