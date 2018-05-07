Gazete Habertürk astroloji yazarı Hande Kazanova mayıs ayı burç yorumlarını kaleme aldı! 2018 aylık burç yorumlarında 15 Mayıs tarihi öne çıkıyor. Peki bu tarihte 12 burcu neler bekliyor? İşte mayıs ayı burç yorumlarınız...
1
1|78
KOÇ BURCU - MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs ayında parasal konular ve girişimleriniz önem kazanırken, mayısın ortalarına kadar kariyer mücadelelerinizin devam ettiğini göreceksiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Yakın çevrenizle yapacağınız işler, planlar bu ay sizi yerinizde oturtmayabilir.
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2
2|78
06-09 Mayıs’ta maddi olanaklarınızın arttığını görebilirsiniz ama harcamalarınızı biraz kısmanız işinize yarayabilir. 07 Mayıs’ta hayatınıza etki eden geri planda duran kişilerin, kurumların yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda sizi yanıltmasına izin vermemeye çalışın.
3
3|78
13 Mayıs’tan sonra maddi konularda daha kararlı ve güvenilir bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz. Ticari becerileriniz artarken, parasal konularda ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Anlık kararlar, yeni projeler yine bu tarihte karşınıza gelebilir.
4
4|78
15 Mayıs’taki Yeniay, parasal başlangıç ve kararlarınızı uygulamak için biçilmiş kaftan. Yatırım yapacaksanız, önemli eşyalar alacaksanız, para harcayacak veya parasal girişimde bulunacaksanız bu Yeniay ve sonrası 15 gün hareket etmelisiniz.
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5
5|78
15 Mayıs’ta Uranüs para alanlarınıza geçecek. Önünüzdeki 7 yıl boyunca Uranüs para kazanımlarınızı, yatırımlarınızı hareketlendirebilir. Elinize bu tarih sonrasında büyük paralar geçebilir veya anlık kayıplar yaşayabilirsiniz. Hobi olarak başlayan ana işinizin dışındaki uğraşılarınızdan, çevrenizden, takım çalışmalarından para kazanmanız mümkün.
6
6|78
16 Mayıs’tan sonra enerjinizi sosyal çevrenize harcayacaksınız. Takım çalışmalarınıza, gruplara yönelik işlerinize, organizasyonlar, davetlere yönelik adımlarınıza harcayacağınız enerjiniz yüksek olabilir. Sosyal çevrenizi organize edebilirsiniz ama bazı arkadaşlarınızla aranızda sürtüşmeler de oluşabilir.
7
7|78
18-23-24-25 Mayıs tarihlerinde hayat sizi bir çok açıdan destekleyecek, farklı parasal teklifler önünüze gelebilir, sosyal çevre ilişkileriniz iletişimsel işlerinizde sizi yukarılara taşıyabilir ama bu tarihlerde abartmadan yolunuzda ilerlemelisiniz.
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8
8|78
19 Mayıs’tan sonra aile ilişkilerinizi kuvvetlendireceksiniz. Vaktinizin çoğunu evinizde harcayabilir, misafir ağırlayabilirsiniz. Evinizde değişim yapmak istediğiniz konularla uğraşabilirsiniz. Boya, badana, tadilat, tamirat için uygun zamanlar.
9
9|78
26 Mayıs’ta aile hayatınızda kendinizi mutsuz ve yalnız hissedebilirsiniz. Kalkıştığınız önemli ev işleri, düzenlemelerinde sıkıntı ve sorunlar görülebilir. Aile büyükleriniz arasındaki arabuluculuk görevi istediğiniz gibi gitmeyebilir. Konu ne olursa olsun kendinizi çok sıkmayın ve bu etkinin birkaç gün sonra geçeceğini bilin.
10
10|78
29 Mayıs’ta oluşan Dolunay seyahatlerinizi hızlandıracak. Eğitimsel konularda bazı dalgalanmalar, iniş çıkışlar yaşayabilir, uzak akrabalarınızdan duygusal haberler alabilirsiniz. 30 Mayıs’ta öğrenmekten, paylaşmaktan mutluluk duyacağınız bir 15 günlük döneme merhaba diyeceksiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz hızlanırken, yazmaktan, çizmekten, anlatmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Satış, reklam, pazarlama, tanıtım, medya işleriniz hızlanabilir.
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11
11|78
BOĞA BURCU - MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs ayına geçen ayın sonundan aldığınız Dolunay etkileriyle başlıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Özel hayatınız, ikili ilişkileriniz veya ortaklaşa işleriniz üzerine eğilecek, çevrenizden alacağınız desteklerle işlerinizde kendinizi ortaya koyacaksınız. Parasal konularda yanılgılara 07 Mayıs civarında dikkatli olmak gerekebilir.
12
12|78
13 Mayıs itibarıyla fikirlerinizi ve düşüncelerinizi konuşmaktan çekinmeyeceğiniz, planlarınızı dillendireceğiniz, parasal konularda kendinizi ifade edeceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. 15 Mayıs’ta oluşan Yeniay, hayatınızla ilgili önemli adımları başlatmak adına kullanmanız gereken Yeniay'lardan. Önemli girişimlerinizi, başlangıçlarınızı devreye koyabilirsiniz.
13
13|78
Yine 15 Mayıs itibarıyla Uranüs sizin burcunuza geçiyor. Hayatınızda önemli değişimlere, sürpriz olaylara açık olacağınız, dış dünyayla olan ilişkilerinizde değişimler yaşayacağınız bir döneme merhaba demelisiniz. Süregelen eski partnerlerin değişeceği, eskisinden daha farklı davranacağınız, başkalarından sık sık sen değiştin sözleri duyacağınız bir döngüye giriyorsunuz. Yeni maceralar, yeni keşifler yapmak için oldukça heyecanlı bir süreç.
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14
14|78
16 Mayıs’ta enerjinizi kariyerinize ve iş hayatınıza çevireceksiniz. Toplum önü mücadeleleriniz, uğraşılarınız artarken, önemli takım çalışmaları, toplumsal olaylar daha fazla ilginizi çekebilir. Özgürlüğünüze düşkün olacağınız için üstlerinizle olan bağlantınızla göz önünde olacağınız ortamlarda dikkat etmelisiniz. Yine bu tarihte eşinizin ailesiyle bazı sürtüşmelere, sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz.
15
15|78
19 Mayıs ve sonrası yakın çevrenizle olan bağlarınız güçleniyor. Akraba, kardeşler, kuzenleriniz, yakın dostlarınızla olan ilişkilerinizde anaç, korumacı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Yine iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilişim, teknoloji, lojistik, kısa vadeli yolculuklara dayalı işleriniz varsa bu işlerinizde önemli ilişkilerle güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan ilk ve orta öğrenimdeyseniz, öğrenciyseniz derslerinizin üzerine asılacağınız, kendinizi eğitim hayatınızda göstereceğiniz bir 3 haftalık dönem içine giriyorsunuz.
16
16|78
21 Mayıs’tan sonra kimliğinizi parasal konularda göstereceksiniz. Maddi kazanımlarınız, kazançlarınız hayatınızda önemli olabilir, kendinizi parasal konularda güvene almak isteyebilirsiniz.
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17
17|78
29 Mayıs’ta oluşan Dolunay, ortak para işlerinizde önemli duygusal stresleri, konuları karşınıza getirebilir. Eşinizin veya partnerinizin parasal durumuyla ilgili değişimler, iniş çıkışlar sizin hayatınızı da etkileyebilir. Ortaya çıkacak bir ödemenin üzerine düşebilirsiniz. 30 Mayıs’tan sonra parasal konularda ticari becerilerinizi arttırabilirsiniz. Bu alanda oluşan sıkıntıları gidermek, çözüm bulmak kolay olabilir. Önemli konuşma ve anlaşmalar içine girebilirsiniz.
18
18|78
İKİZLER BURCU - MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs başı hala harekete geçmemeniz gereken bir dönem sevgili İkizler veya yükselen İkizler. Mayıs ortasına kadar sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde işleriniz devrede olurken bu ay sağlığınıza ve günlük hayatınızın ritmine dikkat etmelisiniz. Karşınıza gelecek olan olayları farklı algılayacağınız, bilinçaltınızda açılmalar yaşayacağınız bir ay olacak.
19
19|78
13 Mayıs itibarıyla iletişiminiz yavaşlayabilir. Kendinize ve ruhunuza daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Diğer insanların yardımına koşmak önem kazanabilir. Bu 2 haftalık dönemde sırlarınızı herkesle paylaşmayın, arkanızdan konuşanların varlığında artışlar olabilir. 15 Mayısta oluşan Yeniay bilinçaltı temizliği yapmak, kötü alışanlıklarınızdan kurtulmak, psikolojik yardım almak anlamında faydalı bir yeniay. Onun dışında dünyevi konularda harekete geçmemelisiniz.
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20
20|78
15 Mayıs’ta Uranüs, Boğa burcuna geçiyor. Beklenmedik ani olaylar çevrenizi, sizi ve alışkanlıklarınızı birden değiştirmenize neden olabilir. Psikoterapi, psikoloji, yaşam koçluğu, değişik konu ve olaylar, astroloji ve davranış bilimi gibi konular kendinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Aniden hayatın bilinmeyen ve gizli alanlarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bilincinizin açıldığını, artık daha fazla maneviyatı hayatınızın içinde barındırmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Siz fark etmeseniz bile yaşayacağınız olaylar, bilinçaltınızı harekete geçirecek.
21
21|78
16 Mayıs’tan sonra yaklaşık 1.5 ay boyunca enerjinizi dış ortamlara, seyahatlere, yabancılarla yapılacak olan işlere, yurtdışı kontaklarına harcayacaksınız. Hukuki meselelerde mücadeleleriniz artabilir. Önemli seyahatlerinizde bazı sorunlar oluşabilir. Bu alanlarda vereceğiniz demokratik mücadelelere ve uğraşılara önem vereceksiniz. Enerjinizi bu tarihte iyi kontrol etmeye bakın. Yurtdışında veya seyahatlerde bazı sorunlara açık olacaksınız.
22
22|78
19 Mayıs itibarıyla maddi konularda ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bu döngüde kuracağınız ilişkiler size iyi kazandırabilir. Para kazanma beceriniz artarken, ailenize ve sevdiklerinize yapacağınız harcamalarınız da hızlanabilir. 21 Mayıs’tan sonra kendinize olan güveniniz yerine geliyor. Kendinizi enerjiniz yerine gelmiş hissedeceksiniz. Sağlığınızda güçleniyorsunuz. Artık yapabilecekleriniz için kendinizi ortaya koyacaksınız.
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23
23|78
İş anlamında 23-24-25 Mayıs sizi desteklerken, 26 Mayıs’ta maddi konularda sıkıntı ve sorunlara açıksınız. 29 Mayıs’ta oluşan Dolunay özel ilişkilerinize ve ortak işlerinize yoğunlaşmanızı sağlayabilir. Kendinize ve yapacaklarınıza odaklandığınız bu dönem, hayatınızdaki insanın yaşamına göre hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Yine partnerinizin hayatında önemli duygusal değişimler oluşabilir. Bekarsanız bir ilişkiye adım atabilirsiniz. 30 Mayıs ve sonrasında ifadeniz rahatlıyor. Kendinizi konuşmak, etrafla paylaşmak isteyeceksiniz. Konuşkanlığınız ve girişkenliğiniz artabilir. Planlarınızdan bahsetmenin zamanı gelmiş bulunuyor.
24
24|78
YENGEÇ BURCU - MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs ayında sosyal çevrenizle beraber girişeceğiniz işler size yaratıcılık ve ruhaniyet kazandırabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Başkalarına faydalı olmak hoşunuza gidebilir. Özel hayatınızda bazı konular kafanıza takılabilir sevgili Yengeçler. Sosyal çevrelerdeki işlerinizde abartmadan, aşırı iyimserlik içinde olmadan hareket etmelisiniz.
25
25|78
13 Mayıs itibarıyla arkadaşlarınızla olan iletişiminize odaklanabilirsiniz. Organizasyonlar, aktiviteler, davetler, takım çalışmalarında fikirleriniz ve düşüncelerinizi ortaya koyabilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerinizde artış olabilir. Hızlı ve beklenmedik bir iş fırsatı karşınıza gelebilir.
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26
26|78
15 Mayıs’ta oluşan Yeniay’da takım çalışmalarınızı, gelecek planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber yapılacak önemli işleriniz için adımlar atabilirsiniz. Önemli iş açılımlarınızı bu tarihten sonraki dönemde yapmaya çalışın. Yine 15 Mayıs’ta Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Arkadaş ve sosyal çevreniz değişmeye başlayacak, yeni ve farklı ortamları sevecek, olayları farklı gözlerle görmeye başlayacaksınız. Yine 7 yıllık bu dönemde değişik ve farklı arkadaşlıklar edinebilirsiniz.
27
27|78
16 Mayıs’tan sonra enerjinizi ortak parasal konularda harcamaya başlıyorsunuz. Ortak borçlarınızda, ödemelerinizde girişken olabilirsiniz ama bu mücadele etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tehlikeli yerlerden uzak durun. Sosyal ortamlarınızda parasal konularda çabuk tepki vermeye ve risk almaya yatkın olabilirsiniz. Bu dönemde bir arkadaşınızın başına zor bir durum gelebilir.
28
28|78
19 Mayıs’tan sonra kendinizi, ailenizi ve çevrenizi seveceksiniz. Görüntünüzü değiştirmek isteyebilir, fiziki görüntünüzde yapacağınız ufak tefek değişikliklerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Popüler ve şanslı bir dönem. 21 Mayıs’tan sonra artık kendi köşenize çekilebilirsiniz. Olayları geri plandan izlemek, birebir içinde olmamak önemli. Geri plandan uğraştığınız bir işiniz varsa bu dönemde kendi içinize döndüğünüz için bu işlerinizi daha kolay idare edeceksiniz. Ama göz önünde olmanız gereken işleriniz varsa işte bu sizi zorlayabilir.
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29
29|78
29 Mayıs’ta oluşacak olan Dolunay, iş hayatınızda, günlük rutininizde dalgalanmaları ve gitgelleri ortaya çıkarabilir. Bu Dolunay’da iş hayatınıza odaklanmalı, sağlığınıza ekstradan özen göstermelisiniz. 30 Mayıs ve sonrasında planlarınızı oluşturacaksınız. Bu dönemde önemli fikirlerinizi, bilgilerinizi kendinize saklayın, arkanızdan iş çevrilebilir, büyük adımlar için desteklenmiyorsunuz.
30
30|78
ASLAN BURCU - 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs ayı gelecek fırsatlarınız, ani ve beklenmedik iş fırsatlarıyla karşınıza gelirken işlerinizde kalıcı ve güzel adımlar atmak kolay olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. 09-12 Mayıs parasal konularda, fırsatlarla sizi destekliyor. Yalnız 07 Mayıs’a dikkat edin. Sosyal ortam ilişkilerinizde bazı kadınlardan yana hayal kırıklıklarınız oluşabilir.
31
31|78
13 Mayıs itibarıyla birden fazla işle uğraşacağınız, işinizde toplantıların, konuşma ve görüşmelerin artacağı bir döneme gireceksiniz. İnsanlarla olan konuşmalarınız hızlanabilir ve kendinizi toplumsal işlerin içinde bulabilirsiniz.
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32
32|78
15 Mayıs’ta oluşan yeniay kariyerinizde çizeceğiniz yeni rotalar, atılımlarınız için güzel bir Yeniay. İş ve kariyer atılımlarınız için bu yeniayı kullanabilirsiniz. Diğer yandan yine bu tarih itibarıyla Uranüs kariyer alanlarınıza geçerek orada beklenmedik ve hızlı gelişmeleri tetikleyebilir. Kariyerinizde önemli değişimlere açık bir döneme giriyorsunuz. Önünüzdeki dönemde iş hayatınızda, statünüzde beklenmedik ani değişimler oluşabilir. Ayrıca eşinizin ailesinde, kendi anne ve anne tarafından akrabalarınızın hayatında da önemli değişimler oluşabilir.
33
33|78
16 Mayıs’ta enerjinizi ilişkilerinize yönlendireceksiniz. Eşin hayatında mücadeleler artarken, siz de bu koşturmaların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Onunla olan ilişkinizde bu dönemde bazı sürtüşmeler,kavgalara da hazırlıklı olun. Vereceğiniz mücadelelerde demokratik ve özgür bir yapı sergilemelisiniz.
34
34|78
19 Mayıs itibarıyla kariyer ve iş hayatınızı, girişimlerinizi biraz geriden takip edeceğiniz, daha doğrusu işlerinizi biraz yavaşlatacağınız bir 3 haftaya gireceksiniz. Yalnızlığı seveceğiniz bu döngüde yazmaktan ve kendinizi yazarak göstermekten mutlu olabilirsiniz.
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35
35|78
29 Mayıs’ta oluşan Dolunay aşkı karşınıza getirebilir. Aşk hayatınız kalbiniz boşsa bu dolunayda hareketleniyor. Sosyal çevrenizden alacağınız yardımlarla hoşunuza giden bir insanla tanışabilir veya tanıştırılabilirsiniz. Yine çocuğunuzla ilgili olaylarda bu Dolunay’da gündeminizde yer alabilir. 30 Mayıs’tan sonra sosyal çevrenizdeki insanlarla toplanabilir, toplantılar yapabilir, yeni işler içine girebilirsiniz. Fikirlerinizi arkadaşlarınıza yaymak isteyeceksiniz.
36
36|78
BAŞAK BURCU MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs başında yakın çevre ilişkilerinize odaklanabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Kardeş, akraba veya komşunuzun hayatındaki olaylara dahil olabilir, özel hayatınızda sevdiğiniz insanla daha fedakar ve anlayışlı ilişkiler kuracaksınız. Yalnız 07 Mayıs’a dikkat edin. Özel hayatınızda bazı hayal kırıklıkları, sürtüşmeler sizi zorlayabilir.
37
37|78
13 Mayıs’tan sonra iletişiminiz yabancılarla yapılacak olan işlerinize, medya sektörüne, hukuk ve ticari işlerine bağlanacak. Önemli konuşma ve görüşmeler iş alanlarınızı hareketlendirebilir. Diğer yandan öğrenmeyi ve öğretmeyi sevecek, çevrenizdekilerle konuşmalarınızı hızlandıracaksınız. Eğitim hayatınızda sıkıntı ve sorunlarınız varsa bunlara çözüm üretmek kolay olabilir. Bu alanlarda yeni alınacak kararlarınız varsa 13 Mayıs’tan sonra yapmaya çalışın.
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38
38|78
15 Mayıs’ta oluşan Yeniay seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret, medya alanlarınızda yeni açılımları hayatınıza taşıyabilir. Yeni kararlar almaktan korkmayın. Yeni işlerinizi bu yeniay sonrasında devreye sokun.
15 Mayıs’ta Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Seyahat, yabancılarla yapılacak olan işleriniz, eğitim alanlarınızda, hukuki konularda, medya işlerinizde önemli değişimler ve farklılıklar ortaya çıkabilir. Uranüs bu alanlarınızda ilerlerken önemli değişiklikler, reformlar, beklenmedik sürpriz gelişmelere hazır olmalısınız.
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39|78
16 Mayıs itibarıyla iş hayatınıza enerjinizi aktaracaksınız. Daha fazla çalışacak ve bu alanlarda bazı kavga ve sürtüşmelere açık olacaksınız. İş hayatınızda uğraşılarınız artabilir. Ayrıca sağlığınıza daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Dolaşım sisteminizi çok fazla zorlamamaya, sağlığınızı göz ardı etmemeye çalışın. Fazla ayakta durmaktan, çalışmaktan kaynaklı olarak varis sıkıntılarınız artabilir.
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40|78
19 Mayıs’tan sonra sosyal çevrenizde güzel ilişkileriniz başlıyor. Yeni tanışacağınız ortamlar, yeni insanlar size şanslı gelebilir. Arkadaşlarınızın sorunlarına ve işlerine anaç ve sevecen yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. 23-25 Mayıs’ta eğitim fırsatlarınız yüzünüzü güldürebilir. Fikirlerinizi bu dönemde ortaya koyarken abartmadan yolunuzda ilerleyin.
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41|78
29 Mayıs’ta oluşan Dolunay, aile hayatınızı hareketlendirebilir. Ailenizle daha fazla vakit geçirmeli, onların hayatına gereken özeni göstermelisiniz. Ev, gayrimenkulle ilgili konular bu Dolunay’da hassaslaşabilir.
30 Mayıs’tan sonra iş ve kariyer hayatınızda önemli konuşmalar ve görüşmeler oluşabilir. 15 gün boyunca birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi topluma yaymak, bilgi alışverişinde bulunmak önem kazanıyor.
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42|78
TERAZİ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs başında maddi konularda gönlünüz rahat olsun, hem kendi harcamalarınıza, hem de ailenize vereceğiniz desteklere yetebileceksiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. 06-12 Mayıs bu anlamda sizi destekliyor. Yalnız 07 Mayıs’ta seyahatte veya tatildeyseniz kandırılmalara, parasal aldanmalara açık olmalısınız.
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43|78
13 Mayıs’tan sonra alacak verecek dengenizi sağlamak isteyeceksiniz. Görüşme ve konuşmalarınız artarken kafanızı ticari konularda ve banka işlerinde iyi çalıştıracaksınız.
15 Mayıs’ta oluşan Yeniay ortak maddi konularda önemli kararlarınız ve başlangıçlarınız için sizi destekliyor. Kredi almak istiyorsanız, bir borcun altına girecekseniz bu tarihten sonra yapmaya çalışın.
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44|78
15 Mayıs’ta Uranüs ortak para alanlarınıza geçiyor. Bu dönem Kasım ayına kadar eşinizin veya ortağınızın maddi durumundaki ani ve beklenmedik değişimler oluşabilir. Vergi, kredi, faiz, nafaka, ödemelerle ilgili alanlarda iniş çıkışlar, beklenmedik olaylar yaşamaya da meyilli olacaksınız.
16 Mayıs itibarıyla aşka, eğlenceye, sevgiye, çocuğunuza enerjinizi akıtmaya başlıyorsunuz. Aile alanlarınızdan kurtulmanız kendinize ve sevdiklerinize daha etkin bir şekilde enerjinizi harcatacak.
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45|78
19 Mayıs’tan sonra kariyer ve iş hayatınızdaki ilişkilerinizden fayda sağlayacaksınız. Kuracağınız ilişkiler işinizde sizi ileriye taşıyacak. Toplum önü işlerinizde duruşunuzla insanların kalbini kazanacaksınız. Yine patronlarınız veya üstlerinizle olan bağlantılarınız kuvvetlenebilir.
21 Mayıs’tan sonra eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, seyahat, ticaret, hukuk, medya, yayıcılık alanlarınız önem kazanıyor.
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46|78
Parasal işlerinizde 23-25 Mayıs’ta abartmamaya çalışın. 29 Mayıs’ta oluşan Dolunay iletişimsel işlerinizi hızlandıracak. Yakın çevrenizde olup bitenlerle, küçük meselelerle uğraşacaksınız.
29 Mayıs’ta oluşan Dolunay'la beraber eğitim, öğrenim hayatınızda, ilgi alanlarınızda duygusal sonuçlara ulaşabilirsiniz. Eğitmen veya öğrenci arkadaşlarınızın hayatındaki gelişmeler sizi de ilgilendirecek.
30 Mayıs’tan sonra akademik alanda, eğitiminizde hızlı ve çabuk kavrayan yapınızla derslerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Sıkıntı yaşadığınız alanlarda çözümler karşınıza kolay gelebilir.
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47
47|78
AKREP BURCU - MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs başında sevdiğiniz insan için yapacağınız fedakarlıklar ön planda olurken, ortak parasal işlerinizde bazı aldanmalara açıksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Riskli adımlardan 07 Mayıs’ta uzak durmaya çalışın.
09-12 Mayıs mutlu ve biraz da abartılı yönlerinizle özel hayatınızda kendinizi şanslı hissedeceksiniz.
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48|78
13 Mayıs’tan sonra sevdiğinizle bazı konuları konuşmak, tartışmak, görüşmek için uygun olacak. Danışmanlıklarınız artabilir veya siz hayatınızla ilgili konularda danışmanlıklar alabilirsiniz. Ortaklı işleriniz için de harekete geçeceksiniz.
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49|78
15 Mayıs’ta oluşan Yeniay özel hayatınızda atmak istediğiniz adımları destekleyecek. Bu Yeniay’la birlikte evliliğe adım atabilir, evlilik teklifi veya kararınızı uygulamaya koyabilir, ortaklı işlerinizi başlatabilirsiniz. Taşınmayla ilgili konularda da harekete geçebilirsiniz.
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50|78
15 Mayıs’ta Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Evliyseniz veya uzun süreli ilişkiniz varsa ani değişimlere açık olmalı ve yeniliklere sırtınızı dönmemelisiniz. Evliliğe ve ilişkilere bakış açınız değişebilir. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik olaylarla karşılaşabilir, aniden evlilik kararı alabilir veya ilişkinizi bitirebilirsiniz.
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51|78
16 Mayıs’tan sonra enerjinizi ailenize ve ev konularına harcayacaksınız. Bu alanlarınızda önemli uğraşılarınız devrede olurken, bağımsız yapınızla ailenizdeki insanlarla sürtüşmelere de hazırlıklı olmalısınız. Özel hayatınızda riskli adımlardan kaçının. Yapılan her şeyi özgürlüğünüze bir engel olarak algılayabilirsiniz.
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52|78
19 Mayıs’tan sonra değişik yerler görmek, gezmek isteyebilirsiniz. Seyahatleriniz, farklı kültürlerle olan bağlarınız kuvvetlenebilir. Sizi daha az tanıyan insanlarla daha rahat anlaşacaksınız. Medya, ticaret, yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler hızlanıyor. Yine bu tarih sonrasında derslerinizin, eğitim hayatınızın üzerine düşebilirsiniz. Öğrenmekten, başkalarına faydalı olup öğretmekten mutluluk duyabilirsiniz. Doğru ilişkilerle öğretmenlerinizle doğru bir iletişim içine girebilir ve sınavlarınızdan güzel sonuçlar alabilirsiniz.
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Özel hayatınızda abartılı konuşmalar ve sözler ileride başınızı ağrıtabilir ama siz bunları yapmakta 23-25 Mayıs’ta hiçbir sakınca görmeyeceksiniz.
29 Mayıs’ta oluşan Dolunay’da elinize para geçebilir. Kendi kazançlarınıza odaklanabilir ve parasal dengenizi sağlamaya çalışabilirsiniz.
30 Mayıs’ta Merkür’ün ortak para alanlarınıza girmesiyle birlikte sorunlarınıza çözüm üreteceğiniz 15 günlük bir süreç başlıyor. Ortak parasal alanda konuşma ve görüşmelerinizi arttıracak ve işlerinizi toparlayacaksınız.
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YAY BURCU - MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs başında aile hayatınız, yapacağınız işlerde sizin arkanızda duracak sevgili yay ve yükselen Yaylar. 06 Mayıs’ta ev hayatınız için yapacaklarınızı sevgiyle halledebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıkları 07 Mayıs’ta karşınıza gelebilir. Sinirli ve gergin yapınızı 07-12 Mayıs’ta dengelemeye çalışın.
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55|78
13 Mayıs ve sonrasında iletişim becerilerinizi iş hayatınıza kaydıracaksınız. Size hizmet eden insanlarla iş ortamlarınızda daha fazla irtibat halinde olabilirsiniz. Hem iş ortamınızda daha düzenleyici ve organize olabilirsiniz hem de günlük rutin işlerinizi derleyip toparlamak, işlerinizi gözden geçirmek, eksik ve hatalarınızı tespit etmek, çalışma koşullarınızı bağlayıcı anlaşmalar yapmak yine bu dönem sizin için önemli olabilir.
Beraber çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizin arttığı bu süreçte, yine onlarla olan ilişkinizde birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunlara çözüm üretebilirsiniz. 13-18-23 Mayıs’ı bu anlamda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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15 Mayıs’ta oluşan Yeniay, iş alanlarınızdaki fırsatlar için karşınıza gelebilir. Nisan sonu yaşadığınız dolunaydan sonra toparlamak istediğiniz, yeni alanlara açılmak istediğiniz işleriniz için önemli adımlar atabilirsiniz.Yeniayla beraber sağlığınızla ilgili harekete geçmek istediğiniz konularda hayat sizi destekleyecek. Beslenme şeklinizi değiştirebilir, egzersizlerinizi başlatabilirsiniz. Bir spor programına dahil olmak için harika.
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15 Mayıs’tan kasım başına kadar Uranüs iş, hizmet alanlarınızı etkileyecek. Uranüs'ün etkisiyle her zaman çalıştığınız, aynı koşullara sahip işiniz içerisinde bir takım değişimler, beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Bu da sizi farklı alanlara ve keyfinizi yükseltecek ve kendinizi daha fazla özgür hissedeceğiniz alanlara yönlendirebilir. Artık işlerinizde yeni seçeneklere ve yeni sorumluklara açık olacaksınız. Yeni tekniklerin öğrenilmesi, farklı alanlara kayılması ve bu alanda değişik insanlarla bir araya gelerek çalışmalar yapılması sizi daha fazla destekleyecek.
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58|78
Yine 15 Mayıs’tan kasım başına kadar Uranüs'ün sağlık evinizde dolaşmasıyla beraber ani yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı, hormonal dengesizlikler, sinirsel durumlar oluşabilir.. O yüzden bu dönemde ve iş alanlarınızın aktif olduğu dönemlerde sağlığınızı zorlayacak etkilerden uzak durun.
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59|78
16 Mayıs itibarıyla enerjinizi yakın çevrenizdeki kişilere ve olaylara harcayacaksınız. Akraba, kardeşleriniz, kuzenleriniz, dostlarınız, komşularınız yakın çevrenizde kim varsa onlarla uğraşılarınız ve mücadeleleriniz artabilir. Bir yandan onları hareketleriniz ve eylemlerinizle etkileyebilir, diğer yandan ukala davranışlarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca eğitim ve öğrenim alanlarınızda enerjinizi ortaya koyacaksınız. Derslerinizle olan mücadeleleriniz artarken, bilmiş tavırlarınızla öğretmenleriniz ve öğrenci arkadaşlarınızla takışmalara açık olacaksınız.
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60|78
19 Mayıs sonrasında ortak parasal işlerinizde arkadaşlarınıza ve ailenize yardım etmek önem kazanıyor. Banka, harcamalarınız ve giderlerinizde tutumlu yönlerinizi devreye sokabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak, başkalarından yardım istemek için uygun olacak.
21 Mayıs’tan sonra özel hayatınıza kanalize olacaksınız. Sevdiğiniz insanın hayatına göre hareket edebilir, karşı taraftan onay bekleyebilirsiniz. Ortaklı yapılacak işlerinizde kendinizi ortaya koyabilirsiniz.
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61|78
29 Mayıs’ta oluşan Dolunay zamanı hayatınızla ilgili önemli duygusal kararlar almaya yatkınsınız. Eşinize veya partnerinize vaktinizi harcadığınız bu dönemde kendi hayatınızı, yapacaklarınızı yaşayacağınız olaylarla önemseyeceksiniz.
30 Mayıs itibarıyla özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde konuşma ve görüşmeleriniz artacak. Özel hayatınızda sorunlar varsa bunlara çözümle yaklaşabilirsiniz. Yine ortaklaşa işlerinizde de aynı şekilde hareket etmeniz mümkün.
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62|78
OĞLAK BURCU MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs ayında hem ailevi konulara, hem özel hayatınıza, hem de sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar.
06-09-12 Mayıs her konuda destekleneceksiniz. Önemli işlerinizde karşınıza değişik fırsatlar gelebilir ve siz bu fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.
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07-12 Mayıs’ta kafanıza takılan konuları temizlemeden size rahat olmayabilir. Aile hayatınızda sinirli olmamaya çalışın.
13 Mayıs’tan sonra aşk hayatınızı konuşabilir, eğlenceli aktiviteleri yaşamınızın merkezine koyabilirsiniz. Biraz eğlenmeye ihtiyacınız var ve bu dönem çocuğunuzla veya çocuklarla geçirilecek vakitler sizi çok rahatlatabilir.
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15 Mayıs’ta aşk hayatınız, çocuğunuz, sanatsal işlerinizde alınacak kararları devreye sokacaksınız. İstediğiniz bir ilişkiye başlayabilir, yeni bir ilişkinin tohumlarını Bu tarih ve sonrasında atabilirsiniz.
15 Mayıs’ta aşk evinize giren Uranüs farklı ve değişik aşk ilişkilerini karşınıza getirebilir. Değişik ve sıra dışı ilişkilere kapılabilir, aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler altında olabilirsiniz. Yine çocuğunuzla ilgili konular, bebek oluşumları, sanatsal ve kreatif işlerinizde beklenmedik ve farklı olanlar karşınıza gelebilir.
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19 Mayıs’tan sonra sevginizi hayatınızdaki insana yönelteceksiniz. Beraber ilişkinizde önemli yol kat edebilir, anlayışlı ve empatik yönlerinizle sorunlarınızı kolay aşabilirsiniz. Hayatınızda bir insan yoksa bu dönemde popüler olacaksınız sevgili Oğlaklar. Önemli iş birlikleri, yeni sözleşmeler, kontratlar yapmak için harika bir dönem.
18-23-25 Mayıs hem özel hayatınızda, hem de iş alanlarınızda şanslı etkileşimler altında olacaksınız.
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29 Mayıs’ta oluşan Dolunay bir konunun iç yüzünü ortaya çıkarabilir. Kadersel etkilerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden karşılaşacağınız olaylarda sakinliğinizi korumalısınız. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde duygusal oluşumlar karşınıza gelebilir.
30 Mayıs’tan sonra sağlığınızı gözden geçireceğiniz, doktor kontrollerinizi yaptıracağınız bir 15 günlük süreç içine gireceksiniz. Beslenme alışkanlıklarınızı, diyet şekillerinizi gözden geçirmek için harekete geçin.
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KOVA BURCU MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs ayında yakın çevreniz, aileniz, aşk hayatınız, mutluluğunuz sizin için önemli görünüyor sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Yaşadığınız olumsuzluklar karşısında yılmayacak ailevi konulara daha fazla önem göstereceksiniz.
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13 Mayıs’ta ev ve aile alanlarınızda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Sevdiklerinizin fikrini alarak bir ev meselesini halledebilirsiniz. Emlak alım, satım işleri için destekleneceksiniz.
15 Mayıs’ta oluşan Yeniay aile hayatınızın kararlarını, evinizle ilgili yapılacak başlangıçları ayağınıza getirebilir. Yeniay zamanı atılacak adımlar uzun soluklu olacağından önemli kararlarınızı bu Yeniay ve sonrasında yapmaya çalışın.
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15 Mayıs’tan Kasım başına kadar Uranüs aile alanlarınıza giriyor. Özellikle 20-21-22-23-24 Ocak’ta doğan Kovalar bu etkiyi daha fazla hissedecekler. Aileniz, ilişkileriniz ve çevrenizde önemli değişikliklere açık olmalı, ailenizle olan sürtüşmelerinize, tansiyonlu durumlara dikkat etmelisiniz. Eğer yükseleniniz ilk 05 derece Kovaysa, aile ve yuva alanlarınızda beklenmedik ani değişimler, sürpriz gelişmeler karşınıza gelebilir.
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16 Mayıs’tan sonra Mars, Kova burcuna geçiyor. Hareketleneceksiniz. Amaçlarınız ve yapacaklarınız doğrultusunda, özgürlüğünüzü düşünerek atacağınız adımlar bu dönemde biraz bencilce algılanabilir ama yaşadıklarınız göz önünde bulundurulursa bunu yapmanız kesinlikle kaçınılmaz. Yine yakın çevrenizin yaşadığı sıkıntıların bu dönem ve sonrasında azaldığını görebilirsiniz.
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19 Mayıs itibarıyla sevginizi ve ilişkilerinizi iş ortamlarınıza kaydıracaksınız. Korumacı ve beslemeyi seven yanlarınızla yanınızda çalıştırdığınız kişilerle veya beraber çalıştığınız insanlarla bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz.
19 Mayıs itibarıyla yemeye, içmeye olan düşkünlüğünüz artabilir. Kilo almaya yatkın bir dönem içinde olacaksınız.
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21 Mayıs itibarıyla kendinizi, aşk hayatınızda göstermeye başlayacaksınız. Eğlenceli konu ve olaylar içinde kendinizi bulmak, sportif faaliyetlerde kendinizi göstermek önem kazanacak. Hava almak, kendinize vakit ayırmak, hobilerinize, sanatsal faaliyetlerinize yer vermek ruhunuzu hafifletebilir. Varsa çocuğunuzla ilgili konu ve olaylar daha fazla hayatınızda yer edebilir.
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29 Mayıs’ta oluşan Dolunay, arkadaşlarınızın hayatında hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Yaşayacaklarınızla idealleriniz, fikirlerinizde de önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz.
30 Mayıs itibarıyla aşka, keyfe, eğlenceye, çocuklarla ilgili konulara ilginizi kaydıracaksınız. Bu alanlarda konuşabilir, sanata, kreatif alanlardaki işlerinizde görüşmelerinizi arttırabilirsiniz. Hoşlandığınız biri varsa ona açılmak, konuşmak önem kazanabilir.
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BALIK BURCU MAYIS 2018 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mayıs başında yakın çevrenizdeki insanlara yardımlarınız yüksek olabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. 06 Mayıs’ta verimliliğinizi iletişimsel işlerinizde gözler önüne serebilirsiniz. Aile alanlarınızda 07 Mayıs’a dikkat edin. Bazı aile ilişkilerinizde hayal kırıklıkları oluşabilir.
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13 Mayıs’tan sonra iletişiminiz hızlanırken, ani ve farklı bir para işi karşınıza gelebilir. Kısa vadeli olacak olan bu değişik fırsat hoşunuza gidecek, iletişimsel becerilerinizi kullanacaksınız.
15 Mayıs’ta yakın çevrenizle bağlarınız değişmeye başlıyor. Kasım başına kadar akraba, kardeşlerinizin hayatında ani ve sürpriz gelişmeler oluşabilir. Bir yandan da teknolojiyi iletişime dayalı işlerinizde daha fazla kullanabilir, teknoloji, bilim, elektrik, elektronik işlerden fayda sağlayabilirsiniz. İletişiminizde elektrikli ve farklı tavırlarınız ortaya çıkabilir.
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15 Mayıs’ta oluşan Yeniay girişimciliğinizi arttırabilir. Satışa, reklama, tanıtıma yönelik işlerinizde önemli başlangıçlarınız için destekleneceksiniz.
16 Mayıs’tan sonra enerjinizi rahat kullanamayacağınız bir döneme gireceksiniz. Maddi konularda da yavaşlamalar oluşabilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli, dolaşım sistemi bozukluklarına açık olacağınızı bilmelisiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin, vitaminlerinizi ihmal etmeyin.
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19 Mayıs’tan sonra çocuğunuza, aşkınıza, eğlenceli konu ve olaylara ilginiz artabilir. Sevmekten ve sevilmekten mutluluk duyacağınız bu dönemde karşınıza gelecek olan aşklar ve flörtler sizi besleyecek.
19-23 Mayıs yakın çevreniz ilişkilerinizde arkanızda dururken, geziler, seyahatler ve değişik fırsatlar içinde bulunabilirsiniz.
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29 Mayıs’ta oluşan Dolunay, kariyer ve iş alanlarınızda önemli ve hassas kararları karşınıza getirecek. Aile ve iş dengenizi bu dönemde iyi oturtmaya çalışmalısınız.
30 Mayıs sonrası aile yuva alanlarınızda konuşmalarınız artarken, ev alım satım işleriniz, emlak alanlarınızda kafanızı iyi çalıştıracaksınız. Aile hayatınızda çözüme kavuşması gereken konularla ilgilenebilirsiniz.
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