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15 Mayıs’ta Uranüs ortak para alanlarınıza geçiyor. Bu dönem Kasım ayına kadar eşinizin veya ortağınızın maddi durumundaki ani ve beklenmedik değişimler oluşabilir. Vergi, kredi, faiz, nafaka, ödemelerle ilgili alanlarda iniş çıkışlar, beklenmedik olaylar yaşamaya da meyilli olacaksınız.

16 Mayıs itibarıyla aşka, eğlenceye, sevgiye, çocuğunuza enerjinizi akıtmaya başlıyorsunuz. Aile alanlarınızdan kurtulmanız kendinize ve sevdiklerinize daha etkin bir şekilde enerjinizi harcatacak.