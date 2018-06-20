Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,07 artış gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,7 artarak 119 bin 655 olarak gerçekleşti.
Konut satışlarında İstanbul 20 bin 61 konutla ilk sırada (yüzde 16,8) yer aldı. İstanbul'u, 11 bin 919 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 7 bin 28 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 12 konutla Hakkari, 40 konutla Bayburt ve 45 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI
Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalarak 36 bin 865'e geriledi.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 100 konut ve yüzde 16,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 51,3 ile Bilecik oldu.
Diğer konut satışları mayısta, yıllık bazda yüzde 10,7 artarak 82 bin 790 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 13 bin 961 konut satışı ve yüzde 16,9 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 69,6 oldu. Ankara 7 bin 600 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 737 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konutla Hakkari olarak tespit edildi.
55 BİN 502 KONUT İLK DEFA SATILDI
İlk defa satılan konut sayısı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 55 bin 502'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 222 konutla en yüksek payı (yüzde 16,6) aldı. İstanbul'u 4 bin 338 konut satışıyla Ankara, 2 bin 984 konut satışıyla İzmir takip etti.
İkinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış göstererek 64 bin 153'e çıktı. İstanbul 10 bin 839 konut satışı ve yüzde 16,9 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54 oldu. İstanbul'u 7 bin 581 konut satışıyla Ankara, 4 bin 44 satışla da İzmir takip etti.
YABANCILARA 2 BİN 415 KONUT SATILDI
Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 2 bin 415 oldu. Bu alanda ilk sırada 854 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 595 satışla Antalya, 141 satışla Bursa, 108 satışla Yalova ve 96 satışla Ankara izledi.
Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 407 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 217, Suudi Arabistan vatandaşları 206, Rusya Federasyonu vatandaşları 165 ve Afganistan vatandaşları 131 konut edindi.
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