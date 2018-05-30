Devlet Personel Başkanlığının yanı sıra İŞKUR ve resmi internet siteleri üzerinden kamu personeli alımı yapacağını duyuran devlet kurumlarını sizler için derledik. Peki başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Yayımlanan ilanlara göre başvuru yapacak adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında en az lise mezunu olmak talep edilirken adayların özel ve genel başvuru şartlarına haiz olması gerektiğine dikkat edilmesi gerekiyor.

TALEP EDİLEN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu kurumlarının yayımladıkları ilanlara göre adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarına uygun olunması gerektiği ifade edildi.

Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinden ayrıca kurumların resmi internet siteleri üzerinden yayımlanan kamu personeli alım ilanlarında adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ise;

''657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" olarak açıklandı.

ÖZEL ŞARTLAR

Yayımlanan ilanlarda ayrıca adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarının haricinde kadrolara göre özel başvuru şartlarına yer veriliyor.

Yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen özel başvuru şartlarında ise;

Ehliyet belgesi, diploma, kadrolara göre özel belgeler, sertifikalar, YDS, KPSS, yaş şartı, ikamet şartları istenilebilir.

Özel şartlar kurumlar tarafından yayımlanan kadrolara göre farklılık gösteriyor ve adayların özel şartları detaylı incelemeleri gerekiyor.

KAMU PERSONELİ ALIMI YAPAN DEVLET KURUMLARININ TAM LİSTESİ

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Erciyes Üniversitesi'ne 158 sözleşmeli personel alımı yapılıyor 24 Nisan 8 Mayıs 2018

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman çavuş alımı yapılıyor 22 Şubat 31 Aralık 2018

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