Devlet Personel Başkanlığının yanı sıra İŞKUR ve resmi internet siteleri üzerinden kamu personeli alımı yapacağını duyuran devlet kurumlarını sizler için derledik. Peki başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Yayımlanan ilanlara göre başvuru yapacak adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında en az lise mezunu olmak talep edilirken adayların özel ve genel başvuru şartlarına haiz olması gerektiğine dikkat edilmesi gerekiyor.
TALEP EDİLEN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Kamu kurumlarının yayımladıkları ilanlara göre adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarına uygun olunması gerektiği ifade edildi.
Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinden ayrıca kurumların resmi internet siteleri üzerinden yayımlanan kamu personeli alım ilanlarında adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ise;
''657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" olarak açıklandı.
ÖZEL ŞARTLAR
Yayımlanan ilanlarda ayrıca adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarının haricinde kadrolara göre özel başvuru şartlarına yer veriliyor.
Yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen özel başvuru şartlarında ise;
Ehliyet belgesi, diploma, kadrolara göre özel belgeler, sertifikalar, YDS, KPSS, yaş şartı, ikamet şartları istenilebilir.
Özel şartlar kurumlar tarafından yayımlanan kadrolara göre farklılık gösteriyor ve adayların özel şartları detaylı incelemeleri gerekiyor.
KAMU PERSONELİ ALIMI YAPAN DEVLET KURUMLARININ TAM LİSTESİ
PTT A.Ş. 5000 Sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor 4 Mayıs 18 Mayıs
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı yapıyor 5 Mayıs 18 Mayıs
Spor Bakanlığı 3 Bin 200 Sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor 18 Mayıs 4 Haziran
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 Sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor 7 Mayıs 21 Mayıs
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi başkanlığı kamu personeli alımı yapıyor 7 Mayıs 21 Mayıs
Süleyman Demirel Üniversitesi kamu personeli alımı yapıyor 7 Mayıs 21 Mayıs
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor 7 Mayıs 21 Mayıs
Dışişleri Bakanlığı 17 Sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor 4 Mayıs 22 Mayıs
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne 5 Sözleşmeli Personel alımı yapılıyor 2 Mayıs 16 Mayıs 2018
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne 224 Sözleşmeli Personel alımı yapılıyor 2 Mayıs 16 Mayıs 2018
Kocaeli Üniversitesi'ne 25 Sözleşmeli Personel alımı yapılıyor 1 Mayıs 16 Mayıs 2018
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 5 Sürekli işçi alımı yapılıyor 30 Nisan 17 Mayıs 2018
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne 118 Sözleşmeli personel alımı yapılıyor 30 Nisan 14 Mayıs 2018
Gaziantep Üniversitesi'ne 101 Sözleşmeşi personel alımı yapılıyor 28 Nisan 12 Mayıs 2018
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılıyor 27 Nisan 15 Mayıs 2018
Fırat Üniversitesi'ne 54 sözleşmeli personel alımı yapılıyor 25 Nisan 10 Mayıs 2018
Selçuk Üniversitesi'ne 88 sözleşmeli personel alımı yapılıyor 25 Nisan 9 Mayıs 2018
Çayıralan Belediye Başkanlığı'na memur alımı yapılıyor 24 Nisan 21 Mayıs 2018
Erciyes Üniversitesi'ne 158 sözleşmeli personel alımı yapılıyor 24 Nisan 8 Mayıs 2018
Jandarma Genel Komutanlığı'na 16 sözleşmeli personel alımı yapılıyor 24 Nisan 10 Mayıs 2018
Kırıkkale Üniversitesi'ne 63 sözleşmeli personel alımı yapılıyor 24 Nisan 8 Mayıs 2018
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılıyor 20 Nisan 10 Mayıs 2018
Cumhuriyet Üniversitesi'ne 103 sözleşmeli personel alımı yapılıyor 20 Nisan 7 Mayıs 2018
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılıyor 22 Şubat 31 Aralık 2018
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman çavuş alımı yapılıyor 22 Şubat 31 Aralık 2018
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman onbaşı alımı yapılıyor 22 Şubat 31 Aralık 2018
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