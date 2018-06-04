Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında havucu, yüzde 35,14 ile kuru soğan, yüzde 34,65 ile patates izledi.
Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,72 ile limon, yüzde 24,66 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 10,07 ile elma, yüzde 9,82 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 9,66 ile telefon görüşme ücreti, yüzde 9,21 ile çocuk tişörtü, yüzde 7,70 ile erkek gömleği yer aldı.
EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,43 ile taze fasulye, yüzde 13,78 ile domates, yüzde 12,51 ile kabak, yüzde 11,28 ile salatalık, yüzde 2,69 ile nohut, yüzde 2,65 ile ütü, yüzde 1,99 ile buğday unu ve yüzde 1,81 ile zeytin izledi.
EN AZ ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE OLDU
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış kaydedildi. Mayısta ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren ürün olmadı. Endekste yer alan gruplarda en az artış yüzde 0,15'le alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.
YILLIK DEĞİŞİMLER
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,87'yle ev eşyası, yüzde 15,38'le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,51'le lokanta ve oteller, yüzde 11,24'le konut izledi. Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.
Türkiye'de mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,15 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,66 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,08 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 13,74 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve 13,69 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,40 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.
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