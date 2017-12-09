ABD’nin Rochester Üniversitesi bilim insanları, maymunların premotor korteksine doğrudan bilgi enjekte ettiklerini duyurdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bilim insanları, 2 resus türü maymuna bu yolla bir oyun öğretti. Maymunların kafatasına 16 elektrot yerleştiren bilim insanları, verdikleri mini elektrik şoklarla istenilen davranışlara yöneltti. Neuron Dergisi’nde yayımlanan makalede, deneyin şimdilik sadece 2 maymunda yapıldığı, daha fazla denemeye ihtiyaç olduğu belirtildi. Araştırmayı kaleme alan Kevin A. Mazerek, “su yöntemle beynin zarar gören bölgelerini by-pass edip premotor kortekse uyarılar gönderilebileceğini” ifade etti. Böylece beynin vücudun kullanılamaz hale gelen bölgelerine sinyal gönderilebilir ve hastaların yeniden yürüme ve konuşma gibi becerileri kazandırılabilir.

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