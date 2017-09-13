Hindistan’da 12 maymunun, ormanda kaplanla karşılaştıktan sonra kalp krizinden öldüğü öne sürüldü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre maymunların ilk önce zehirlendiği düşünülse de veteriner Sanjeev Kumar, “Maymunlar kaplan kükremesi sonucu kalp krizi geçirmiş olabilir. Çünkü bölge kaplanların geçiş noktalarından” dedi. Bölgenin yerlileri de bu tezi doğruladı. Veteriner Brijendra Singh ise “Maymunlar vahşi hayvanlardır ve bu şekilde ölmezler. Acı verici bir enfeksiyon sonucu ölmüş olabilirler” sözleriyle iddiaya karşı çıktı.

maymun selfiesi

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