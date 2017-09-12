Maymunun çektiği 'selfie' davalık oldu, fotoğrafçı kazandı

Fotoğrafçı David Slater, "maymun selfiesi" fotoğrafı üzerine bir hayvan hakları grubuyla verdiği iki yıllık hukuk mücadelesini kazandı. PETA'nın talebi reddedildi ancak David Slater, fotoğrafın gelecekteki gelirlerinin yüzde 25'ini bağışlayacağını açıkladı. PETA ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Slater, gelirlerin Naruto'nun yaşadığı bölgeyi koruyan derneklere bağışlanacağını duyurdu.

Ortak basın açıklamasında bu davanın, hayvanların yasal haklarını genişletmek için önemli bir adım olduğu söylendi. David Slater fotoğrafın bugüne kadar Endonezya'daki hayvanları korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

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