Binlerce öğretmenin beklediği mazerete bağlı il içi atama başvuruları için bekleyiş sürüyor. Mazeretli olarak il içi atama başvurusu yapacak olan öğretmenlerin bekleyişini Milli Eğitim Bakanlığı sonlandırdı. Peki mazerete bağlı il içi atama başvuruları ne zaman?

MAZERETE BAĞLI İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Mazeretli olarak il içi atama başvurusu yapacak olan binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru tarihlerini açıklamasını bekliyordu. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan MEB, mazerete bağlı il içi atama başvuruları ve atamaların tarihini açıkladı.

MEB'den verilen bilgiye göre, öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atama başvuruları 15-16 Eylül tarihlerinde, atamalar ise 17 Eylül tarihinde yapılacak.

İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin yapacakları mazerete bağlı il içi atama başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden yapılacak.

MEBBİS'e giriş yapan öğretmenler, karşılarına gelen elektronik başvuru formunu dolduracak ve işlemlerini tamamlamış olacak. Öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular 15-16 Eylül'de alınacak ve atamalar 17 Eylül'de yapılacak.

il içi atama

mazeret

meb

öğretmen