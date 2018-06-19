OLUMSUZLUK OLMAZ

3. Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi mevcut kadrosundaki 9 isimle sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka’da teknik direktör Ufuk İskender, hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacaklarını söyledi. Gençlerden oluşan kadro ile çalışmalara başladıklarını belirten İskender, “Olumsuzlukları konuşmayacağız. Her şartta Karşıyaka’yı layıkıyla temsil edeceğiz” dedi.

MÜCADELE SÖZÜ VERDİ

“Tayfun Pektürk, Abdulhamit Yıldız, Metin Peker ve Hakan Kuş bizim için önemli oyuncular” diyen Ufuk İskender, “Ümit ediyorum ki anlaşma sağlanacak ve 4’ü de takımda kalacak. Askerlik sorunu olan Mustafa Aşan’ın da kalmasını isterdim. Bana 18 Karşıyaka çocuğu da yeter. Taraftara mücadele eden bir takım için söz veriyorum” dedi.