Mazhar Alanson: Gençliğimde kötü biriydim

Sanatçı, ilk gençlik yıllarında çok farklı bir karakteri olduğunu söyledi: “Çok zor bir adamdım. Hatta kötü bir insan olduğumu bile söyleyebilirim ama ilerleyen yıllarda, tasavvufla tanışınca hepsi bitti. Çünkü ahlakın ne kadar önemli olduğunu anladım, gönül kırmanın kötülüğünü fark ettim.”

Mazhar Alanson