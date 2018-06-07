MB rezervleri geriledi

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Haziran ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 597 milyon dolar azalarak 82 milyar 165 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 25 Mayıs ile biten haftada 83 milyar 762 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 11 milyon dolar artarak 24 milyar 470 milyon dolardan 24 milyar 481 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 586 milyon dolar düşüşle 108 milyar 232 milyon dolardan 106 milyar 646 milyon dolara düştü.