Diagne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde hazırlık sürecini çok iyi geçirdiklerini belirtti.

Sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını anlatan Senegalli golcü, "Galatasaray çok güçlü kadroya sahip, büyük bir takım. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Kazanma şansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü iyi bir ritim ve hava yakaladık. İkinci yarıda oynadığımız 4 maçtan 7 puanla ayrıldık. Bu da bizim için kötü bir durum değil. Futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Galip gelmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

''SÜPER LİG'DE ÇOK SERT FUTBOL OYNANIYOR''

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in çok sert olduğunu dile getirdi. Kariyerine İtalya'da başladığını, ardından sırasıyla Fransa, Belçika, Macaristan ve Çin'de futbol oynadığını aktaran 26 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da forma giydiği 4 karşılaşmada ligi tanımaya başladığını vurguladı. Uyum sağladıkça ve fiziksel olarak hazır duruma geldikçe lige adapte olacağının altını çizen Diagne, şöyle devam etti:

"Türkiye liginin zor ve oldukça sert bir lig olduğunu düşünüyorum. Birçok farklı ligde oynadım. Süper Lig kesinlikle kolay değil. Benim için adaptasyon sürecini geçirip, fiziksel olarak hazır olduktan sonra çok zor olmayacağını düşünüyorum. Oynadığım diğer liglere göre sert bir lig olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu ligi tanımak için belli bir zamana ihtiyacım var."

Kasımpaşa'da oynamaya başladığı kısa sürede 4 resmi karşılaşmaya çıktığını ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Diagne, "Kendi ritmimi yakalayabilmek ve ligi tanımak için zamana ihtiyacım var. Yavaş yavaş, adım adım maçlarda 90 dakikayı çıkartabilecek duruma geliyorum. Geldiğimden beri oynadığım 4 maç, 90 dakika görev almasam da benim için önemli bir durum. Çünkü bu sayede kendi ritmimi yakalayacağım ve takıma uyum sağlayacağım. Yavaş yavaş 90 dakika oynayacak duruma gelip yüzde 100 hazır olacağım." değerlendirmesinde bulundu.